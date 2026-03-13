Back Market、8日間限定の「新生活セール」を本日より開始

Back Market Japan株式会社

世界最大級のリファービッシュ電子機器に特化したマーケットプレイスであるBack Market Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、以下、Back Market）は、本日2026年3月13日（金）から2026年3月20日（金）の8日間限定で新生活セールを開催します。期間中はおひとり様1点に限り、税込2万円以上の商品購入で5%OFFとなるプロモーションコード「REFURBHARU2026」を配布します。リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品です。

新生活セールの特設ページ：https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/e/back-to-school

＜Back Market 新生活セール：プロモーションコード「REFURBHARU2026」＞

- 期間：2026年3月13日（金）0:00から2026年3月20日（金）23:59- 内容：おひとり様1点に限り、税込2万円以上の商品購入で5%OFF- 対象：Back Marketに掲載の全商品（スマートフォン、タブレット、PC、ウェアラブル、オーディオ、ゲーム機ほか）- プロモコードのご利用方法：- - 商品の注文画面まで進み、お支払い情報の下に「プロモーションコードを利用する」という項目が表示されます。その欄に「REFURBHARU2026」と入力すると、5%の割引が適用されます。- - カート内に商品が2点以上入っている場合は、割引が適用されませんのでご注意ください。- - お客様都合による返品に関しては、プロモーションコードの再発行は致しかねますので、ご了承ください。- - 本プロモーションコードはおひとり様1回限り有効です。他のキャンペーンとの併用はできません。- - プロモーションコードの配布予定枚数を超えた場合や、在庫状況に応じて早めに終了する場合がございますので、予めご了承ください。

■Back Market Japan株式会社について

Back Marketは、2014年11月にフランスで設立されたユニコーン企業であり、携帯電話やパソコンなどの電子機器のリファービッシュ品（整備済製品）を取り扱う世界最大級のマーケットプレイスです。日本を含むアジア、欧州、米国など世界17ヶ国で事業を展開しており、販売業者に対する厳格な審査、新しい機器のリファービッシュ方法に関するノウハウ共有、品質と価格の最適なバランスに基づいて販売商品を提供する独自のアルゴリズムの開発などを通じて、リファービッシュ品の高い品質の維持に努めています。購入者に対しては、より安心してリファービッシュ品を購入できるように、1年間の動作保証と30日間の返金保証を無料で自動付帯しており、新品以下の価格かつ、中古品以上の品質と保証を持ち合わせたリファービッシュ品の普及に取り組んでいます。Back Marketでは、サステナブルで環境に優しい事業・活動を続けていくことを企業ミッションとして掲げており、2023年4月には「B Corporation（B Corp）」認証を取得しています。リファービッシュ品は新品と比較した場合、製造プロセスにおける原材料の使用量、水の使用量、電子廃棄物の発生量、大気中への二酸化炭素排出量の全項目において約10分の1となることから、リファービッシュ品の市場拡大を通じて、環境への負荷を低減することを目指しています。https://www.backmarket.co.jp/ja-jp