世界初「STOPPABLE QR」QRを“読み込む前に止める”構想を発表 ─ 【OPENQR(TM) SUMMIT TOKYO 2026】開催

ZEROBANKX PTE. LTD.【 メインビジュアル 】OPENQR(TM) SUMMIT TOKYO 2026 ─ THE TRUST REVOLUTION ─

現在、普及されているQRコードは、とても便利ですが

「リンク先の安全性を事前に確認できない」

という課題があります。



ZeroBankX PTE. LTD.（本社：シンガポール）は、

その課題を解決する

「QRコードのリンク先の安全性を

アクセス前に確認できる新しい仕組み」

OPENQR(TM)（オープンQR） の構想を発表するとともに





そのビジョンと可能性を公開するイベント【OPENQR(TM) SUMMIT TOKYO 2026】を開催することを決定しました。本サミットでは、近年拡大するQRコード起点のリスクに対し「読み込む前に確認する」 という新しい考え方を提示しOPENQR(TM)が目指す次世代の安全基盤、ならびに教育・物流・金融・行政・医療・通信・交通など、各分野における「新たなビジネス収益拡大モデルの可能性」を公開します。

「OPENQR(TM) サミット参加受付」

2026年3月16日（月）10:00より開始。

OPENQR(TM) サミット参加は、先着80名限定。

OPENQR(TM) サミット終了後、表参道「TRATTORIA 庭」で開催する

「OPENQR(TM) VIP経営者交流会（35名限定）」を開催予定です。

■ QRコードの普及と「見過ごされてきたリスク」

【会場】OPENQR(TM) VIP経営者交流会（35名限定）TRATTORIA 庭（表参道）

現在のQRコードは、決済、物流、交通、広告、行政、イベント、会員管理など

社会のさまざまな接点で利用されています。



一方で、QRコードは

「見た目だけでは、リンク先の安全性が分からない」

という特性を持っており

その構造を悪用した

・フィッシング詐欺

・偽サイト誘導

・不正な情報取得

・マルウェア感染

・ランサムウェア被害への入口化

といった問題が拡大しています。



利便性が高まるほど

「開く前に確認できない」という構造的課題は

今後、さらに大きな社会課題になる可能性があります。

■ QRコードは「読み込むまで、リンク先が分からない」

【図】従来QRとOPENQR(TM)の違い（改竄されるQRから、検証できるQRへ）

一般的なQRコードは、ユーザーがカメラを向けても

・どのURLに接続されるのか

・正規の発行元かどうか

・安全なページなのか

・改ざんや偽装の可能性があるか

を事前に十分確認することができません。



つまり、現在のQRコードは

「便利である一方、確認機能が弱い」

という状態にあります。



OPENQR(TM)は、この前提そのものを変えるための構想です。

■ 世界初「STOPPABLE QR」という新しい発想

【イメージ】QRコードの安全性を支えるデジタル・トラスト構造OPENQR(TM)は、QRのリンク先を参照前に検証する仕組みを提供します。

ZeroBankX が提案する【 OPENQR(TM) 】は

QRコードをただ読み込むのではなく

「読み込む前にリンク先の安全性を確認できる世界観」

を目指す新しい構想です。



この考え方を ZeroBankX では

「STOPPABLE QR」 と呼んでいます。



QRコードをスキャンした際、

リンク先へ直接遷移する前に

そのQRのリンク先状態を確認し、

必要に応じて、ユーザーが止まれる設計です。



これは、単なるUI改善ではなく、

今後のデジタル接点全体に関わる

新しい安全思想の提案でもあります。

■ OPENQR(TM)の中核機能【OPENQR(TM) CHECK 】

【イメージ】STOPPABLE QR ─ QRコードを「読み込む前に止まれる」新しい安全体験

OPENQR(TM)の中核となるのが

【 OPENQR(TM) CHECK 】 です。



OPENQR(TM) CHECKでは、既に普及されている一般的なQRコードを読み取った際に

リンク先へアクセスする前の段階で

「その読み込んだQRのリンク先の状態を確認するライブ体験」を提供します。



判定イメージは、次の3段階です。

🟩 SAFE ：リンク先の安全が確認された状態

🟨 WARN ：リンク先の注意喚起が必要な状態

🟥 BLOCK：リンク先の危険性が高く、先に進むことが非推奨な状態

ユーザーは「とりあえず開く」のではなく

「確認してから進む」という行動に変わります。



このOPENQR(TM) CHECK：ライブ体験の一般公開は

3月16日（月曜日）10:00のサミット受付開始と同時公開 を予定しています。

■ OPENQR(TM)は、セキュリティに留まらない

【 図：OPENQR(TM)による判定フロー（SAFE / WARN / BLOCK）】QRコードを読み取った際、遷移前に安全性を判定し、リンク先の安全な場合のみアクセスを許可。危険性がある場合は、警告表示または遷移を停止します。

OPENQR(TM)は、単なるQR防御機能ではなく

「信頼を前提にした新しいビジネスインフラ」として設計されています。



活用可能性は、例えば、次のような分野に広がります。

教育：学校案内、教材、オンライン学習導線の安全確保

物流：出荷・納品・受発注導線の確認性向上

金融：申込導線や金融サービス案内の信頼強化

行政：住民向け案内や申請導線の安全性向上

医療：予約・案内・医療情報ページ誘導の安全確保

通信：サポート導線や契約ページ誘導の信頼化

交通：乗車案内や観光導線における安心体験

さらに、OPENQR(TM)は

「安全性の提示だけでなく、新しい体験価値や収益モデルの創出」も視野に入れています。

■【OPENQR(TM) WEEK 開催】

【 教育分野での活用イメージ 】学校内掲示のQRを「開く前に確認」する体験

ZeroBankX は、サミット開催に向けて、

2026年3月16日（月）～ 3月23日（月）

【 OPENQR(TM) WEEK】を展開します。



期間中は、OPENQR(TM)の可能性を一度にすべて出すのではなく、

段階的に公開していきます。

【公開予定テーマ】

・QRコードを取り巻く現状とリスク

・業界別の収益モデル

・OPENQR(TM) CHECKによる「ライブ実体験」の価値

・OPENQR(TM)が広げる未来像

この連続発信により、単発のサミット告知ではなく

「OPENQR(TM)とは何か？」を段階的に深く理解してもらう導線をつくります。

■【OPENQR(TM) SUMMIT TOKYO 2026】開催概要

【イメージ】OPENQR(TM)が広げる未来物流・金融・行政・教育など、多様な分野での活用を想定

イベント名：

【 OPENQR(TM) SUMMIT TOKYO 2026 】



開催日：

2026年3月24日（火）

渋谷スクランブルスクエア 42F

17時30分 開催



内容（予定）：

・OPENQR(TM)構想の発表

・「STOPPABLE QR」という新概念の紹介

・OPENQR(TM) CHECK：ライブ体験

・各業界におけるビジネス活用の可能性

・各業界別における収益拡大モデルの紹介

・OPENQR(TM)の今後の展開

定員：

最大80名



参加方式：

先着順（招待ゲストを除く）

■【 OPENQR(TM) サミット参加受付 】について

【 会場 】OPENQR(TM) SUMMIT TOKYO 2026 会場（渋谷スクランブルスクエア 42F）

OPENQR(TM) サミット参加受付は、

2026年3月16日（月）10:00より

参加受付（公式サイト）(https://www.openqr.one/s/tokyo)

（下記：OPENQR(TM) PASSの読み込み）にて、開始します。



対象は、以下を想定しています。

・企業経営者

・事業責任者

・投資家

・行政関係者

・各業界の導入検討企業

・メディア関係者

席数には限りがあるため、

定員に達し次第、座席受付は終了 となります。

（立見は可能です）



【 OPENQR(TM) SUMMIT TOKYO 2026：参加受付 ─ 公式サイト（OPENQR PASS(TM)）】

https://www.openqr.one/s/tokyo

■【OPENQR(TM) VIP経営者交流会】について

【 参加受付QR 】OPENQR(TM) SUMMIT TOKYO 2026 公式参加受付（OPENQR PASS(TM)）【 会場 】OPENQR(TM) VIP経営者交流会 会場「TRATTORIA 庭」（表参道）

サミット終了後、

OPENQR(TM) VIP経営者交流会 を開催予定です。



会場：

トラットリア庭（表参道）

東京都港区北青山3-5-43 表参道LAB 1F

【GoogleMap】(https://maps.app.goo.gl/ympCsw4fFrHZ24kr5)



定員：

最大35名



参加対象：

OPENQR(TM) 共創パートナー

企業経営者

投資家

事業提携先・候補企業

パートナー・候補企業



参加方式：

事前申込の上、選抜制



本交流会では、

OPENQR(TM) 共創パートナーを始め

企業経営者・投資家・ご検討されている事業提携先企業などを対象に



OPENQR(TM)の今後の社会実装や事業連携の可能性について

より深い対話と交流を行う場として、位置づけています。

【OPENQR(TM) SUMMIT TOKYO 2026】終了後

表参道「TRATTORIA 庭」にて

VIP経営者交流会（35名限定）を開催予定です。

■ OPENQR(TM)が目指す未来

【会場】TRATTORIA 庭（表参道）VIP経営者交流会 個室【会場】TRATTORIA 庭（表参道）VIP経営者交流会 ダイニング

OPENQR(TM)は、単なるQRセキュリティではなく、

デジタル社会における新しい信頼基盤を目指しています。

HTTP、HTTPSに続くような「次の安全思想」として、

QRコードやデジタル導線のあり方そのものを進化させていく構想です。

今後、ZeroBankXは、

OPENQR(TM)を通じて、

より安全で、より信頼できるデジタル社会の実現を目指してまいります。

（参考情報）

【図】従来セキュリティとOPENQR(TM)の構造比較通信・接続・侵入後対策から「参照前検証」への進化

【 IETF : Internet-Draft: Secure Resource Layer (SRL) Core 】

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zerobankx-srl-core/

会社概要

会社名：ZeroBankX PTE.LTD.

所在地：SIngapore

代表者：Yoshio Murofushi

事業内容：OPENQR(TM)︎ / SRL(TM)︎ / Trust Network（Resolver API）の開発・提供

お問い合わせ：info@zerobankx.com

URL：https://www.openqr.one/s/tokyo/(https://www.openqr.one/s/tokyo)