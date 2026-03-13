「CLIP STUDIO PAINT」と「MSIノートPC」がコラボレーション　対象の「MSIノートPC」購入とレビュー投稿で「CLIP STUDIO PAINT」がもらえるキャンペーンを開始

株式会社セルシス

セルシスが提供するイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」と、「MSIノートPC」がコラボレーションし、対象のMSIノートPCを購入しレビュー投稿すると、「CLIP STUDIO PAINT」を含む4つの製品がもらえるキャンペーンを3月13日（金）より開始します。





■「MSIノートPCレビューキャンペーン 2026」概要

近年、イラストやマンガ制作などのデジタル創作活動が広がる中、高性能なPCとクリエイティブツールを組み合わせた快適な制作環境へのニーズが高まっています。こうした背景を受け、「CLIP STUDIO PAINT」とMSIノートPCがコラボレーションし、本キャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、対象のMSIノートPCを購入すると、「CLIP STUDIO PAINT」のアライアンス専用モデル「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン 1年版」をプレゼントします。高性能なMSIノートPCと、世界中のクリエイターに利用されている「CLIP STUDIO PAINT」を組み合わせることで、購入後すぐにイラストやマンガ制作などの創作活動を始められる環境を提供します。また、創作活動だけでなく、ゲームやビジネスなど、幅広い用途でMSIノートPCの性能を活用できます。なお、プレゼント製品の「CLIP STUDIO PAINT」の無料期間終了後は、「CLIP STUDIO PAINT PRO／EX」いずれかの月額または年額の利用プランをお申込みいただくことで、継続してご利用いただけます。▼「MSIノートPCレビューキャンペーン 2026」特設サイトhttps://jp.msi.com/Promotion/review-and-receive2026/nb



▼キャンペーン開始日

2026年3月13日（金）



▼対象製品

下記CPU搭載のMSIノートPC

・第13世代以降のインテル(R) Core(TM) プロセッサー

・インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー

・7000シリーズ以降のAMD Ryzen(TM) プロセッサー

・AMD Ryzen(TM) AI プロセッサー



▼プレゼントされるセルシス製品

CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン 1年版



▼キャンペーン申込方法

- 指定の販売店で対象製品をお買い上げいただき、販売店のWebサイトでレビューを投稿- MSIオンライン製品登録センターへアクセス- レビューのスクリーンショットとレビューが記載されているページのURLを登録

※詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。



CLIP STUDIO PAINT DEBUTについて

「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」は、多くのプロクリエイターも愛用する「CLIP STUDIO PAINT」のエントリーモデルです。自然でなめらかな描き心地はそのままに、イラスト制作に必要な基本機能に加え、3Dデッサン人形やショートアニメーション制作など、「CLIP STUDIO PAINT」ならではの機能を搭載しています。これからデジタルでの創作活動を始めたい方にも手軽に本格的なイラスト制作を楽しんでいただけるアプリです。



https://www.clipstudio.net/ja/function_debut/



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/





