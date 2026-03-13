【限定販売】煙と油はねを軽減する焼肉グリル 「やきまるスリム」に、新色のマットブラックが登場！3月13日（金）より発売開始

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島 𥶡）は、煙の発生と油はねを軽減し、室内で手軽に焼肉が楽しめる「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム”」の新色となる「マットブラック」を、当社公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」および当社直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」限定で、3月13日（金）より発売開始いたしました。

イワタニアイコレクト販売URL：https://www.iwatani-i-collect.com/shop/g/g2000008176/

■シックで重厚感のある限定色「マットブラック」

通常モデルの「チャコールメタリック」に加え、公式オンラインショップ・直営ショップ限定色として、重厚感のある「マットブラック」が登場。汚れが目立ちにくく、モダンなダイニングにも馴染むデザインで、食卓をシックに引き締めます。

■「やきまるスリム」の主な特長

１.新構造の「ガード付き水皿」で焼肉の油はねを軽減

直径約23cmのプレートを囲む、高さ約4.7cmのガードを搭載。本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減し、より快適に焼肉をお楽しみいただけるようになりました。

２.煙の発生を抑える「スモークレス」構造

「煙が出る」というおうち焼肉の悩みを解消するため、プレートの温度を煙が出にくいとされる約210℃～250℃にコントロールして脂の煙化を抑えています。さらに、脂を炎に落とさず水皿へ確実に落とす構造を採用することで、煙の発生を防いでいます。

３.高さを抑えた「コンパクト＆スリム」設計

従来の「やきまる」シリーズの焼き面積はそのままに、バーナーと焼き面の距離を最適化することで、本体の高さを抑えたスリム設計を実現しました。座ったままでも焼き面が見やすく、快適に調理ができるほか、収納時も場所を取りません。

■販売場所

従来品“やきまるII”(左)と“やきまるスリム”(右)の高さの比較

・公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」 https://www.iwatani-i-collect.com/

（※楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング等のイワタニアイコレクト各店舗でも順次販売いたします）

・直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」（大阪市中央区）

■商品概要

商品名：カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム”

型番：CB-SLG-3-B

カラー：マットブラック

メーカー希望小売価格：オープン価格

発売日：2026年3月13日（金）

ご購入はこちらから▼

■「やきまる」シリーズについて

「煙を気にせず、おうちで手軽に焼肉を楽しみたい」というニーズに応えて開発された焼肉専用グリルです。特許取得の独自構造により煙の発生を抑え、マンションや高気密住宅でも快適に焼肉を楽しめることから、2016年の発売以来、シリーズ累計販売台数は230万台を突破しています。2025年には煙の抑制に加えて油はねを抑える「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」を発売しました。