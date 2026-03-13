3月13日は、「しろちゃん」のお誕生日！エレコムの製品に登場するキャラクターが17歳を迎えました

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、当社が運営する公式X（旧Twitter）にて2026年3月2日～5日にかけてエレコムのキャラクター「しろちゃん」の認知度調査を実施しました。その結果、名前を知らない方も含めて「しろちゃん」シリーズを所持している方がユーザーの約8割にのぼることがわかりました。

しろちゃんとは？

2009年3月13日に誕生した、エレコムの人気キャラクター「しろちゃん」。誕生当時、「かわいいUSBハブ」を開発するという企画があり、画一的なデザインが多かったパソコン周辺機器のイメージを払しょくし、幅広い世代の方に受け入れられるような製品を作りたいという思いから「しろちゃん」は誕生しました。

しかし、開発中の製品コンセプトからは少しかけ離れていたこともあり、採用されることはありませんでした。一時は不採用となったしろちゃんの前身「丸い目に口を付けた顔」の案。通常であれば忘れ去られてしまうところですが、社内であがった「コレ、かわいい」の声から、急遽製品化が決定しました。そして見事、不採用から約1年後の2009年3月13日に製品化し、USBハブとして発売しました。

現在では、当社の様々な製品において大活躍しています。

全5種類ある、しろちゃんシリーズのUSB Type-Cケーブル

USB Type-C(TM)ケーブルでは、カラーによって表情が異なるデザインを採用しています。くろちゃん（ブラック）、トキメキ（ピンク）、スリーピー（パープル）、ベイビー（ブルー）をラインアップ。いつもの充電時間が少し楽しくなる製品です。

ユーザーの約8割が「しろちゃん」を持っている！

今回のアンケートでは、9,382名の方に回答いただきました。名前を知っているかどうかにかかわらず「しろちゃん」シリーズの製品を所持している方は80.7%という結果になりました。また、名前は知らなくても、しろちゃんシリーズの製品をお持ちの方は56.3%いることがわかりました。

-アンケート結果-

※Xのアンケート機能によるインターネット調査結果/2026年3月2日～5日に実施/ N＝9,382

アンケート結果URL：https://x.com/elecom_pr/status/2028369855259513143

しろちゃんシリーズは、モバイルバッテリー・充電器・ケーブルに潜んでいます

しろちゃんシリーズが誕生して、今年で17年を迎えました。シリーズごとに少しずつ表情が違う点もしろちゃんの魅力のひとつです。ぜひ、店頭などで見かけた際にはお気に入りの表情を探してみてください。

しろちゃんの生みの親であるデザイナーからのコメント

しろちゃん！17歳お誕生日おめでとうございます。皆さまに愛されて17年。今年も色々なしろちゃんが登場しますので、引き続きご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

