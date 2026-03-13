LINE・アプリ会員限定【3月16日、3月23日】マンデー＼生ビール1杯100円セール／を開催！

株式会社モンテローザ

株式会社モンテローザ(本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博)は、2026年3月16日（月）、3月23日（月）の2日間、白木屋・笑笑・魚民・目利きの銀次・山内農場・千年の宴などの全国の当社対象店舗（※）で、LINE・アプリ会員限定「キリン一番搾り生ビール何杯飲んでも1杯100円セール」を実施します。

当社の公式アプリ“モンテアプリ”の会員様、または対象店舗のLINE公式アカウントのお友だち登録会員様に限り、キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）を何杯注文しても1杯100円（税込）で提供いたします。会員でない方も、この機会に是非ご登録ください。

春の訪れとともに、新しい出会いと別れの季節がやってきました。

歓送迎会をもっと楽しく、もっと美味しくするためのスペシャルキャンペーンを開催中です。

旬の味覚や人気メニューを取り揃え、心に残るひとときを皆さまにお届けします。

歓送迎会の下見も兼ねて美味しい生ビールはいかがでしょうか！

この機会にぜひ当社店舗でお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしています。

【3月16日、3月23日】の2日間は、LINE・アプリ会員様限定で生ビール何杯飲んでも1杯100円セール！

■対象商品

キリン一番搾り生ビール 中ジョッキ

■実施日時

実 施 日： 2026年3月16日（月）、2026年3月23日（月）

実施時間： 15時以降のご注文に限ります。（開店時間は店舗により異なります）

（※）■対象店舗

790店舗（3月13日現在）

https://prtimes.jp/a/?f=d1046-750-104c89aa7bbfa5ca74d8e0baddeb845c.pdf

※一部休業日の店舗がございます。事前に店舗情報をご確認ください。

■実施内容

公式アプリ“モンテアプリ”の会員様、または対象店舗のLINE公式アカウントのお友だち登録会員様に限り、キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）を何杯注文しても1杯100円（税込）で提供いたします。会員でない方も、ご利用日、当日にご登録いただくと、生ビール1杯100円セールをご利用いただけます。

■ご留意事項

・何杯でも上限なくセール価格でご注文いただけます。飲み過ぎには十分ご注意ください。

・開店(15時)から閉店時間（ラストオーダー）までのご注文に限ります。

・ご注文時にLINE・モンテアプリ内に表示されるクーポンをご提示ください。

・グループ1人の提示で全員ご利用いただけます。

・別途、チャージ料（店舗によっては席料、お通し代）がかかります。

・お一人様につき330円（税込）以上のお料理を2品以上ご注文ください。

・他の各種キャンペーンやセール、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他割引施策との併用はできません。

【幹事様必見！】歓迎会・送別会は全国の(株)モンテローザの対象店舗がおトク！歓送迎会キャンペーンご予約受付中！

歓送迎会キャンペーン！ ＜事前WEB予約がオトク！！＞

＜予約特典１. 対象コースを前日までにWEB予約すると、お一人様につき最大1,000円OFF＞

■開催期間

2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）

■開催内容

前日までにWEB予約サイトの「HOT PEPPERグルメ」「ぐるなび」「PayPayグルメ」「食べログ」「(株)モンテローザ公式ホームページ」から、対象コースを予約すると特典が受けられます。

１. お一人様につき500円OFF！

２. 20時以降開始のご予約はお一人様につき1,000円OFF！

＜予約特典２. 【日～木・祝日限定】飲み放題1時間延長無料！【2時間飲み放題 ⇒ 3時間飲み放題】＞

■開催期間

2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）

■開催内容

【日～木・祝日限定】飲み放題1時間延長無料！【2時間飲み放題 ⇒ 3時間飲み放題】

■ご留意事項

・電話でのご予約は、本キャンペーンの対象外です。

・食材手配の都合上、料理内容を変更する場合がございます。

・当社お食事券、その他割引券・クーポン券などとの併用割引はできません。

・本キャンペーンの対象は、「対象コース（アルコール飲み放題付）」の場合に限ります。「ソフトドリンク飲み放題付」の場合、「コース料理のみご注文」の場合は、本キャンペーンの対象外です。

・一部、ブランド名と異なるメニューを販売している店舗があります。本キャンペーンの対象となるコースは、各WEBサイトのご利用予定店舗のご予約受付画面でご確認ください。

・実施期間中、メニュー変更により対象コースが変更となる場合がございます。

詳細はこちら :https://www.monteroza.co.jp/campaign/2026/haru_cp-2/?utm_source=prtimes

【モンテアプリ特典】事前に「PayPayクーポン」を取得して、モンテアプリからPayPay決済すると、ポイント最大5％付与

■開催期間

2026年3月1日（日）0：00 ～ 2026年4月30日（木）23：59

■開催内容

事前にPayPayアプリ上でPayPayクーポンを獲得のうえ、対象店舗をご利用のお会計時にモンテアプリのPayPay決済をご利用いただくと、決済金額の最大5％のPayPayポイントが後日付与されます。

■付与条件

１.決済金額の最大3％付与

［決済金額］：1,000円（税込）以上

２.決済金額の最大5％付与

［決済金額］：20,000円（税込）以上

■ご留意事項

・PayPayポイントの付与上限は、１.２.の条件ごとに期間中5,000ポイントです。（出金・譲渡不可）

・条件１.と２.を共に満たしても、ポイントの重複付与はされません。

この場合、付与されるポイントの多いクーポンが適用されます。

・事前に「PayPay」アプリ上で、当社PayPayクーポンの取得が必要です。

・モンテアプリからのPayPay決済の場合のみ、本キャンペーンが適用されます。

・詳しくは「PayPayアプリ」内のクーポンページをご確認ください。

詳細はこちら :https://s.paypay.ne.jp/3t6n3PayPayクーポンへ遷移します。

“モンテアプリ”について

(株)モンテローザグループの飲食店舗で利用できるお得なクーポンやキャンペーン、最新リリース情報、店舗検索などがチェックできるオールインワンのスマートフォン向けのモバイルアプリです。

さらに使いやすくお得にご利用いただけるように、随時、新機能の追加や改善を行っておりますので、ぜひご活用ください。

【機能など】

▶フリーワード店舗検索

目的地周辺の店舗を検索することができます。

１タップで地図が表示されるため、お出かけ先でのお店探しが簡単。現在地からお店までの経路や来店予約も可能です。

▶お気に入り店舗登録

お気に入り店舗を登録するとお気に入り店舗で利用できる特別クーポンが配信されます。

▶新規会員登録特典

新規でモンテアプリを会員登録された方に特典クーポンをお送りします。

▶ブランド切り替え

ブランド別で表示を切り替えることが可能になり、ブランドごとの情報が分かりやすく表示されます。

▶アプリ会員限定のクーポン

アプリ会員限定のお得なクーポンを掲載しております。お気に入り店として登録すると、さらにお得なクーポンもございますので、ぜひご利用ください。

▶お得なキャンペーンの開催情報のご案内

アプリ会員ならだれでも参加できる“お得なキャンペーン”の開催情報をお届けします。

■「モンテアプリ」のダウンロード方法

下記URLからダウンロードページに遷移します。

iPhoneアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179

Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app

・「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。

・「Android」は、Google LLCの登録商標または商標です。

・「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・「PayPay」および「PayPayロゴ」は、PayPay株式会社の登録商標または商標です。

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes