「レーベン小田原 SKYS THE TOWER」販売開始のお知らせ

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）と東京建物株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役 社長執行役員：小澤克人）は、3月13日より神奈川県小田原市において「レーベン小田原 SKYS THE TOWER」の販売を開始いたしました。

▲外観完成予想CG※1

城下町としての歴史を刻みながら、新幹線停車駅としての高い利便性を誇る小田原。「小田原」駅徒歩5分という利便性に加え、商業施設を併設した「住商一体」の複合開発です。本プロジェクトは、この街のポテンシャルを最大限に活かす地上19階建のタワー型レジデンスとして誕生いたします。

本物件の特長

（1）小田原のパノラマを手中に収める「眺望の贅」

（2）ターミナル駅「小田原」を使いこなす、圧倒的な機動力

（3）意匠を凝らした共用部と先進の設備

小田原エリア最大級・最高階層※2となる、地上19階・全286邸のスケール

小田原市内の分譲マンションにおいて「最高階層（19階建）」かつ「最大戸数（286邸）」を誇る圧倒的なスケールを実現。小田原城の天守閣に迫る高層レジデンスとして、地域の新たなシンボルとなる存在感を目指しました。全方位に美しいデザインと、二層吹き抜けの荘厳なエントランスホールが住まう方の誇りを満たします。最大の魅力となる上層階の眺望からは、雄大な相模湾のオーシャンビューや、歴史を感じる小田原城郭、そして四季折々の表情を見せる箱根連山を一望できます。※3

6路線利用可能※5なターミナル「小田原」駅徒歩5分の機動力

▲眺望合成外観完成予想CG※4

新幹線停車駅であり、JR東海道本線・小田急小田原線など計6路線が乗り入れるターミナル駅「小田原」駅より徒歩5分。都心への軽快なアクセスはもちろん、箱根や熱海といったレジャーエリアへも自在に足を伸ばせる、職住遊が近接したライフスタイルを可能にします。

「住商一体」の利便性とタワーならではの充実した共用施設

敷地内には8区画の店舗スペースを設けた「商業一体型」の複合開発を採用。さらに共用部には、相模湾や小田原城を望む「スカイズラウンジ」をはじめ、ゲストルーム、フィットネススタジオ、シアター・カラオケルーム、コンシェルジュサービスなど、大規模ならではの多彩な施設を備え、日々の暮らしに豊かさと彩りを提供します。また、「ZEH-M Oriented」と「低炭素建築物」のW認定を取得しており、高い断熱性と省エネ性能を実現しました。さらに、外出先から家電を操作できるIoTホームサービス「HomeLink」など次世代の快適な住まいを実現いたします。※6

▲建物概念図※7

※1.掲載の外観完成予想CGは図面を基に描き起こしたもので、外観・植栽等は実際とは異なる場合がございます。植栽は計画段階のもので樹種・設定位置・植高・本数等は変更となる場合があります。竣工時には完成予想CG程度には成長しておりません。

※2.1995年以降に「小田原」駅を最寄り駅とする分譲マンションとして、19階建は最高階層、総戸数286戸は最大規模となります。出典：MRCデータによる（1995年1月～2025年2月までのMRC調査・捕捉に基づく分譲マンションデータの範囲内データ資料：MRC・2025年2月号）

※3.眺望は階数・住戸によって異なります。眺望・周辺環境は今後変わる可能性があり将来に渡って保証されるものではありません。

※4.掲載の眺望合成外観完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こした外観完成予想CGに現地17階相当から撮影（2024年10月）した眺望写真を合成・加工したもので実際とは異なります。なお、外観の細部・設備機器及び周辺建物等は一部省略又は簡略化しております。

※5.6路線とは、JR東海道新幹線、JR湘南新宿ライン、JR東海道本線、小田急小田原線、箱根登山鉄道、伊豆箱根鉄道大雄山線となります。

※6.共用施設のご利用に関しては管理規約集使用細則に従っていただきます。共用施設・サービスのご利用には別途利用料が必要となるものがあります。また内容につきましては、変更になる場合があります。

※7.建物概念図は共用施設の位置を示したものであり、建物の形状や大きさ・高さ等の比率は実際とは異なります。

現地案内図

物件概要

名称 ： レーベン小田原 SKYS THE TOWER

所在地 ： 神奈川県小田原市栄町2丁目59番1、81番3 他（地番）

交通 ： JR東海道本線・湘南新宿ライン・東海道新幹線、小田急小田原線、伊豆箱根鉄道大雄山線、箱根登山鉄道「小田原」駅東口より徒歩5分

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造・地上19階、地下1階建

総戸数 ： 286戸（一般販売対象外住戸76戸含む） 他、管理事務室兼倉庫、ゲストルーム、スカイズラウンジ、フィットネススタジオ、コンシェルジュ室、ユーティリティースタジオ（シアター・カラオケ）、カラオケルーム、中央管理室兼守衛室（各1戸）、店舗8区画

間取り ： 1R・1LDK～4LDK

住居専有面積 ： 26.00平方メートル ～173.31平方メートル

駐車場 ： 195台（機械式186台、平置9台（内、車椅子使用者優先用1台））

駐輪場 ： 286台(平置（3人乗り対応）18台、2段ラック式（下段スライドラック式）195台（内3人乗り対応33台）、ラック式73台)

バイク置場 ： 40台（小型18台、中型14台、大型8台）

売主概要（MIRARTHホールディングス）

商号 ： MIRARTHホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役 島田 和一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング16階

設立 ： 1972年9月

事業内容 ： グループ会社の経営管理等

資本金 ： 9,056百万円

URL ： https://mirarth.co.jp/

売主・販売代理概要（東京建物）

商号 ： 東京建物株式会社

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 小澤 克人

所在地 ： 〒103-8285 東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビル

設立 ： 1896年10月

事業内容 ： オフィスビル・商業施設等の開発、賃貸及び管理、マンション・戸建住宅の開発、販売、賃貸及び管理、不動産の売買、仲介及びコンサルティング、駐車場の開発・運営

リゾート事業、物流施設開発事業、資産運用事業、海外事業、不動産鑑定業

資本金 ： 92,400百万円

URL ： https://tatemono.com/

販売代理概要（タカラレーベン）

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/