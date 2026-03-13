【J:COM】『お気楽領主の楽しい領地防衛』ヴァン役 声優・内山夕実さんインタビューを独占公開！

JCOM株式会社

『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』のヴァン・ネイ・フェルティオ役などを演じる内山夕実さんの独占インタビュー

『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』のヴァン・ネイ・フェルティオ役をはじめ、『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』のルーデウス・グレイラット役、『Re:ゼロから始める異世界生活』のパック役など数々の人気作品に出演する内山夕実さん。芯の強い女性から少年、かわいらしいマスコットまでを演じ分ける演技幅と、その人物像に真摯に向き合うことから生まれる圧倒的な表現力で、キャラクターに命を吹き込みます。そんな内山さんの歩みと、お芝居への情熱を、出演作品にまつわるエピソードとともにひも解きます。

――2026年冬クールの『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』では、主人公のヴァンを演じられています。内山さんが感じている、ヴァンの魅力を教えてください！

内山：ヴァンは、その世界で“役立たず”とされる生産系魔術の持ち主で、それを理由に父親から辺境の村に追いやられてしまうところから始まっていますが、そんな逆境に陥ってもまったく腐らず、むしろその状況を気楽に、前向きに乗り越えていく強さがあります。どんな人にも分け隔てなく接し、領主でありながら、いざというときには自分が前線に立ってでも領民を守ろうとする姿勢。そんな姿は、演じていてもすごく魅力的だなと感じます。

――演じる上では、どんなことを意識していましたか。

内山：実は、ヴァンを演じる上では、一度考えすぎてパンクしてしまったことがあるんです。というのも、ヴァンは、前世の記憶を持ったまま転生していて、今回は前世のモノローグも私が担当だった。お芝居をするうえで“転生後と転生前の差異”を明確にしたかったので、「前世はどんな環境で、どんな仕事をしていたのか」という背景を、自分の中で徹底的に固めてから臨もうとしたら、考えすぎて迷子になってしまって…。

――確かに、前世のキャラまでヴァンの人間性の中に再現しようとすると、やることが複雑になってきそうですね。

内山：私、よくも悪くも、まじめで背負い込み過ぎてしまうクセがあるんです。座長という立場で、「キャストのみなさんが不安にならずに、自分のお芝居に集中できるように」と考えていた時期で、一人で残って、監督と打ち合わせをしたことも多かったんです。でも、一人で抱え込んでしまった状況を見て、キャストのみなさんが声をかけてくれたり、手を差し伸べてくれて…。

――やさしい世界ですね。

内山：後ろを振り返れば背中を預けられる信頼できる仲間がたくさんいたのに、私がその“背中の預け方”を分かっていなかったんだなって。キャストのみんなが「私が思っている以上に私のことをよく見てくれていたんだ」ということが分かって、だいぶ肩の荷が下りて、楽しくアフレコに臨めるようになりました。……

内山夕実さんのインタビューはこちらで公開中！お楽しみに！





