【一般社団法人日本ディープラーニング協会】オンライン試験/会場試験「G検定 2026年第3回」申込受付を3/13より開始

一般社団法人日本ディープラーニング協会

ディープラーニングを中心とする技術により日本の産業競争力の向上を目指す一般社団法人日本ディープラーニング協会（東京都：理事長 松尾 豊、以下「JDLA」）は、2026年5月8日（金）~5月10日（日）に開催を予定しているオンライン試験/会場試験「G検定 2026年第3回」の受験申込受付を、2026年3月13日（金）13時より開始いたします。自宅で受験できるオンライン試験形式と会場試験形式での実施となります。

G検定※とは、JDLAが2017年12月より実施する、AI・ディープラーニングの知識とリテラシーを学び、活用するための検定試験です。受験を通じて「AIで何ができて、何ができないのか」「どのようにAIを活用すればよいか」「AI活用のために何が必要か」を体系的に理解できることを目的としています。これにより、データを活用した課題発見や新たなアイデアの創出が可能になり、ビジネスやキャリアの幅を広げるだけでなく、AI人材としての専門性を示す証にもなります。

これまでの累計受験者数は190,188名を数え、うち合格者数は132,777名に到達しました。

なお、2026年第3回G検定の実施概要については以下の通りです。

記

試験概要

名 称：G検定 2026年第3回（JDLA Deep Learning for GENERAL 2026 #3）

受験形式：オンライン試験（自宅で受験）/

会場試験（全国の指定試験会場から、お申し込み時に選択）

試験日程：-オンライン試験-

2026年5月9日（土） 13:00～14:40

-会場試験-

2026年5月8日（金）～2026年5月10日（日）

申込期間：-オンライン試験-

【個人】2026年3月13日（金）13:00～2026年4月30日（木）23:59

【団体】2026年3月13日（金）13:00～2026年4月24日（金）23:59

-会場試験-

【個人・団体】2026年3月13日（金）13:00 ～ 受験日の３日前 23:59まで

（例. 2026年5月9日（土）受験の場合、2026年5月6日（水）23:59まで）

※団体受験チケット購入期限は2026年4月26日（日）23:59まで

受験資格：制限なし

実施概要：-オンライン試験-

試験時間100分、小問145問

-会場試験-

試験時間120分、小問145問

出題範囲：シラバス（https://www.jdla.org/certificate/general/#general_No03）より出題

受 験 料 ：一般13,200円（税込）、学生 5,500円（税込）

申込方法

Ｇ検定の受験申込は、「個人申込」または「団体申込」から受け付けています。

詳細および注意事項は、Ｇ検定公式ページ（https://www.jdla.org/certificate/general/）をご覧ください。

また、G検定合格者（オンライン試験/会場試験問わず）は、デジタルリテラシー協議会が発行する「DX推進パスポート」のオープンバッジを取得できます。詳細は、デジタルリテラシー協議会公式サイト（https://www.dilite.jp/passport）をご参照ください。

以上

＜日本ディープラーニング協会について＞

日本ディープラーニング協会は、ディープラーニングを事業の核とする企業が中心となり、ディープラーニング技術を日本の産業競争力につなげていこうという意図のもとに設立されました。ディープラーニングを事業の核とする企業および有識者が中心となって、産業活用促進、人材育成、公的機関や産業への提言、国際連携、社会との対話 など、産業の健全な発展のために必要な活動を行っています。

設立日 ： 2017年6月1日

所在地 ： 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル 3F

理事長 ： 松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科 教授

ホームページ ： https://www.jdla.org

情報ポータル ：https://www.jdla.org/portal/

