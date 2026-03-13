ベーシックにこそ上質を。新ブランド「PRIMORDIAL（プリモーディアル）」誕生
セーレン株式会社（福井本社：福井県福井市、東京本社：東京都港区南青山/代表取締役会長 川田達男、以下「セーレン」）は、独自の一貫生産による“デジタルジャガードの経編（たてあみ）ニット”をメインとした新ブランド「PRIMORDIAL（プリモーディアル）」を2026年3月13日（金）より発売いたします。商品は直営店舗および公式オンラインショップにて販売します。
「PRIMORDIAL」は、“ベーシックにこそ上質を。”をコンセプトに、創業から137年間、糸作りから向き合ってきたセーレンが、全ての工程を自社グループで完結することで生み出すブランドです。
本当に良い服。それは纏うだけで心を解放し、自由にしてくれるもの。
ブランドの核となるのは、セーレン独自の一貫生産による“デジタルジャガードの経編ニット”。世界でも希少な特殊経編機で編み立てた伸縮性の高い生地は、ストレスフリーな着心地が特徴です。ジャガード装置で編み組織を自由に組み合わせることで、多彩な柄表現が可能。さらにシームレス設計で着心地が良く、ホームクリーニングが可能。洗濯後も乾きやすく、アイロンいらずのイージーケアを実現します。
体験したことのない着心地と、シーンを選ばない汎用性。セーレンの技術が生み出す“新しい上質”が、着る人の“あなたらしさ”を表現します。「PRIMORDIAL」は、時代に左右されない、気持ちも身体もストレスフリーなベーシックウェアを提案します。
■ブランド概要
▽ブランド名
PRIMORDIAL（プリモーディアル）
▽ブランドロゴ
▽展開アイテム並びに平均価格帯（本体価格）
- ジャケット：20,000～30,000円
- ワンピース：19,000～24,000円
- パンツ ：18,000～25,000円
- スカート ：18,000～20,000円
- トップス ：10,000～15,000円
▽直営店
https://store.seiren.com/viscotecs_square/shoplist
▽公式オンラインショップ「VISCTECS SQUARE（ビスコテックス スクエア）
「PRIMORDIAL」紹介ページ
https://store.seiren.com/Landing/Formlp/primordial.aspx
「PRIMORDIAL」商品販売ページ
https://store.seiren.com/primordial
▽PRIMORDIALイメージビジュアル
（ご参考）▼セーレン独自の一貫生産で実現する「PRIMORDIAL」の独自性
企画
原糸
編立
裁断、縫製
▼「PRIMORDIAL」の機能性
PRIMORDIALは、シームレス設計で着心地が良く、ホームクリーニングが可能。
洗濯後も乾きやすく、アイロンいらずのイージーケアを実現します。
▽PRIMORDIAL紹介動画
企画～製品ができるまで
https://store.seiren.com/Landing/Formlp/primordial.aspx#video
プリモーディアルの機能性