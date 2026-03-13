ベーシックにこそ上質を。新ブランド「PRIMORDIAL（プリモーディアル）」誕生

セーレン株式会社

セーレン株式会社（福井本社：福井県福井市、東京本社：東京都港区南青山/代表取締役会長　川田達男、以下「セーレン」）は、独自の一貫生産による“デジタルジャガードの経編（たてあみ）ニット”をメインとした新ブランド「PRIMORDIAL（プリモーディアル）」を2026年3月13日（金）より発売いたします。商品は直営店舗および公式オンラインショップにて販売します。




「PRIMORDIAL」は、“ベーシックにこそ上質を。”をコンセプトに、創業から137年間、糸作りから向き合ってきたセーレンが、全ての工程を自社グループで完結することで生み出すブランドです。



本当に良い服。それは纏うだけで心を解放し、自由にしてくれるもの。



ブランドの核となるのは、セーレン独自の一貫生産による“デジタルジャガードの経編ニット”。世界でも希少な特殊経編機で編み立てた伸縮性の高い生地は、ストレスフリーな着心地が特徴です。ジャガード装置で編み組織を自由に組み合わせることで、多彩な柄表現が可能。さらにシームレス設計で着心地が良く、ホームクリーニングが可能。洗濯後も乾きやすく、アイロンいらずのイージーケアを実現します。



体験したことのない着心地と、シーンを選ばない汎用性。セーレンの技術が生み出す“新しい上質”が、着る人の“あなたらしさ”を表現します。「PRIMORDIAL」は、時代に左右されない、気持ちも身体もストレスフリーなベーシックウェアを提案します。



■ブランド概要


▽ブランド名


PRIMORDIAL（プリモーディアル）



▽ブランドロゴ




▽展開アイテム並びに平均価格帯（本体価格）


- ジャケット：20,000～30,000円
- ワンピース：19,000～24,000円
- パンツ　　：18,000～25,000円
- スカート　：18,000～20,000円
- トップス　：10,000～15,000円


▽直営店


　https://store.seiren.com/viscotecs_square/shoplist



▽公式オンラインショップ「VISCTECS SQUARE（ビスコテックス スクエア）


「PRIMORDIAL」紹介ページ


　https://store.seiren.com/Landing/Formlp/primordial.aspx



「PRIMORDIAL」商品販売ページ


　https://store.seiren.com/primordial



▽PRIMORDIALイメージビジュアル







（ご参考）▼セーレン独自の一貫生産で実現する「PRIMORDIAL」の独自性



企画

原糸


編立

裁断、縫製

▼「PRIMORDIAL」の機能性

PRIMORDIALは、シームレス設計で着心地が良く、ホームクリーニングが可能。


洗濯後も乾きやすく、アイロンいらずのイージーケアを実現します。


▽PRIMORDIAL紹介動画


企画～製品ができるまで


https://store.seiren.com/Landing/Formlp/primordial.aspx#video





プリモーディアルの機能性