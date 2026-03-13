【コスプレ応援団アシスト】「姫CON2026」に協賛・出展！19cm身長UPブーツやかんたん毛束メーカーなど話題商品を体験展示

株式会社エヌ・アイ・アイ

株式会社エヌ・アイ・アイ（本社：兵庫県揖保郡、代表取締役社長 山下亮）が展開するコスプレ用品専門店アシストは、2026年4月11日（土）・12日（日）に開催予定のコスプレ＆エンタメイベント「姫CON2026」に協賛・出展します。

本出展を通じてアシストは、「コスプレ応援団」としてコスプレウィッグやカラーコンタクトをはじめとする人気商品の展示・販売や、プレゼントキャンペーン等を実施いたします。

「姫CON」は、全国から集まるコスプレイヤー・カメラマン・アニメファンたちが、姫路のまちを舞台に思い思いの表現を楽しむ、関西最大級のコスプレイベントです。メイン会場はアクリエひめじ、サブ会場は姫路駅北にぎわい交流広場・大手前公園で、ステージでのコスプレパフォーマンスやランウェイ、参加企業によるブース出展などが行われるだけでなく、姫路城前や護国神社など普段は撮影が難しい複数のロケーションでの撮影が楽しめるイベントです。

アシストは本イベントに2026年も協賛・出展します。当日はメイン会場のアクリエひめじにアシストブースを設置し、200色以上を展開するコスプレウィッグ「Premium ウィッグ」シリーズの全色展示に加え、人気ウィッグのスタイル展示を実施。他にも、アシストオリジナルデザインのカラーコンタクトや、人気雑貨、コスメを多数展示・販売します。

また、直営店舗で実施しSNSで話題沸騰中の「次世代コスプレ名刺」がもらえるプレゼントキャンペーンも開催。ブースにて使い方のレクチャーも実施しますので、是非この機会にご体験ください。

■「姫CON2026」イベント概要

【イベント名称】姫CON2026

【開催日時】2026年4月11日（土）・12日（日）10:00～18:00 ※撮影会場での撮影は16：45まで

【会 場】メイン会場：アクリエひめじ

サブ会場：姫路駅北にぎわい交流広場・大手前公園（4月12日のみ）

会場MAP：https://himecon.jp/venue/

【公式H P】https://himecon.jp/

アシスト 出展内容

●人気コスプレウィッグ展示

アシストオリジナルカラーを含め200色以上を展開する「Premiumウィッグ」シリーズを全色展示！その他、人気ウィッグのスタイル展示も実施します。

●アシスト新商品各種を体感できる「新商品ブース」設置

厚底に見えない自然な見た目で19cmも身長UPできる

「爆盛コスプレブーツ」が試着できるほか、Xで1.4万いいねを獲得した商品「かんたん毛束メーカー」の展示など、SNSでも話題の新商品を各種ご体験いただけます。

かんたん毛束メーカー Xポスト：https://x.com/assist_wig/status/2026492347509514438

●アシストオリジナルコスプレカラーコンタクト、人気雑貨、コスメの展示販売●イベント限定特価でのウィッグ、生地販売

イベント会場＆SNSでキャンペーンを実施！

●イベント会場限定 プレゼントキャンペーン

アシストオンラインショップと直営店3店舗で実施し、SNSで話題沸騰の、「次世代コスプレ名刺」のプレゼントキャンペーンを、姫CONでも開催！

アシストブースの専用コーナーで合言葉『名刺 欲しいの～★』を言うともれなくプレゼント。アシストサブブースで使い方レクチャーも受けられます。

※予定数量に達し次第配布終了。

●イベント連動 SNSキャンペーン

イベントと連動し、アシスト公式Xでは、姫CON公式Xとのコラボキャンペーンも開催！

両アカウントのフォロー＆キャンペーンポストをリポストすると、抽選で豪華プレゼントが当たります。

詳細はアシスト公式アカウントをご確認ください。

アシスト公式X：https://x.com/assist_wig 姫CON公式X：https://x.com/himeconjp

＜昨年の様子＞

株式会社エヌ・アイ・アイについて

社名の由来である「Nothing Is Impossible」を念頭に、コスプレ業界のリーディングカンパニーとして革新的な製品やサービスを提供し、コスプレ文化の発展と社会貢献に取り組んでいます。

■アシストについて

「コスプレ応援団アシスト」をスローガンに掲げ、ウィッグ・カラーコンタクト・靴・コスメ・雑貨・衣装・生地など、コスプレに特化したアイテムを数多く取り揃えています。オンラインショップでの販売だけでなく、コスプレの聖地、東京・池袋の「乙女ロード」に実店舗も構えています。高品質なオリジナルブランドのウィッグや、オリジナルデザインの高発色カラーコンタクト等、他にはない独自商品をゼロから生み出してきたことで、コスプレイヤーの皆様にご愛用いただいております。アシストは今後も、コスプレイヤーさんの心を動かす商品・サービスを展開し、コスプレ業界の成長を支援できるよう事業展開を行って参ります。

アシスト オンラインショップ：https://www.assist-wig.com/

■企業概要

会 社 名 ：株式会社エヌ・アイ・アイ

所 在 地 ：〒671-1543 兵庫県揖保郡太子町沖代190-1

設 立：1992年12月1日

代 表 者 ：代表取締役社長 山下亮

親 会 社 ：株式会社スヴェンソン

事業内容：コスプレ関連商品製造・卸売・小売事業

U R L：https://www.niiinc.co.jp/