【住宅購入者300人調査】注文・建売は約半々の結果に。購入前に押さえておきたい「もっと早く知りたかった情報」とは？

■注文住宅 vs 建売住宅：選んだ理由と後悔についての実態調査

マイホームの購入は、人生最大の買い物のひとつです。

多くの方が、間取りやデザインを自分で決められる「注文住宅」と、完成した状態で購入できる「建売住宅」のどちらを選ぶべきかで迷ったことがあるのではないでしょうか。

ということで今回は株式会社ランドプラザと共同で、事前調査で「住宅を購入したことがある」と回答した全国の男女300名を対象に「注文住宅 vs 建売住宅 選んだ理由と後悔の実態」についてのアンケートをおこないました。

「注文住宅 vs 建売住宅に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月20日 ～ 3月4日

調査対象者：事前調査で「住宅を購入したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：住宅を購入する際、「注文住宅」と「建売住宅」のどちらを選びましたか？

質問2：それを選んだ最大の理由を教えてください。

質問3：選ばなかった方を検討したことはありますか？

質問4：最終的に選ばなかった理由は何ですか？（複数回答可）

質問5：購入後に「もう一方にすればよかった」と思ったことはありますか？

質問6：購入後に「もう一方にすればよかった」と思ったきっかけを教えてください。

質問7：住宅を購入する前に「もっと早く知りたかった」と思うことを選んでください。（複数回答可）

質問8：住宅を購入する前に「もっと早く知りたかった」と思うことを具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■52.0％が「注文住宅」を選択、建売住宅との差はわずか4ポイント

まず、住宅を購入した経験がある全国の男女に「注文住宅」と「建売住宅」のどちらを選んだかを聞いてみました。

その結果、注文住宅が52.0％、建売住宅が48.0％という結果になりました。

ほぼ半々の結果からもわかるとおり、どちらの住宅タイプにもそれぞれの強みがあり、購入者に広く支持されていることがうかがえます。

それぞれを選んだ最大の理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

注文住宅を選んだ方

・マイホームを建てるならこだわりたかったから。（30代・男性）

・自分のライフスタイルや好みに合った家を作ることができるから。（30代・男性）

・二世帯住宅だったので間取りなどいろいろ考えて作りたかった。（60代・男性）

・注文できるほうが後悔がない。（60代・男性）

建売住宅を選んだ方

・一から自分で決めるのが面倒なので。（30代・男性）

・早く引っ越したかったし、注文での希望なんて思いつかないから。（40代・女性）

・欲しい土地と重量鉄骨で条件に合っていたから。（40代・女性）

・価格が安いから。すでに建っている中から選べるから、予想と違ったものを買う危険がない。（50代・女性）

注文住宅を選んだ方は、「間取りやデザインを自分好みにできる自由度の高さ」を魅力に感じる傾向が強く、二世帯住宅のような特別な要望にも対応できる点が評価されています。

一方、建売住宅を選んだ方は「完成した実物を確認してから購入できる安心感」や「コストパフォーマンスの高さ」「入居までのスピード感」を魅力に感じており、効率よく理想の住まいを手に入れたいという方に選ばれていることがわかります。

■15.7％が「選ばなかった方を検討したことがある」と回答。断念の最大理由は「費用」

続いて、選ばなかった方の住宅（注文住宅または建売住宅）を検討したことがあるかを聞いてみました。

その結果、84.3％の方が「検討したことはない」と回答しており、多くの購入者が自分に合った住宅タイプを迷わず選んでいることがわかりました。一方で15.7％の方は「もう一方も検討したことがある」と回答しています。

さらに、検討したことがあると回答した方に「最終的に選ばなかった理由」を聞いてみました。

最も多かったのは「費用が高くなると感じた」で59.6％でした。次いで「自由設計の範囲が思ったより狭かった」が19.1％、「総額が分かりにくかった・予算管理が不安だった」が17.0％と続きます。

この結果から、住宅選びにおいて「費用の見通しを事前にしっかり立てること」が、納得のいく判断につながるポイントであることがわかります。注文住宅・建売住宅それぞれの費用感を早い段階で把握しておくことで、より安心して住宅タイプを選べるといえるでしょう。

■7.3％が「もう一方にすればよかった」と回答。後悔の理由はさまざま

続いて、購入後に「もう一方の住宅にすればよかった」と思ったことがあるかを聞いてみました。

その結果、92.7％の方が「思ったことはない」と回答しており、大多数が自分の選択に満足していることがわかりました。一方で7.3％の方は「思ったことがある」と回答しています。

そう思ったきっかけも聞いてみたので、一部を紹介します。

建売住宅を購入し、注文住宅にすればよかったと思った方

・不便を感じることが多いし、自分が好きなデザインなどにしたい。（30代・女性）

・駐車場がもう少し広いほうがよかったかなと思うから。（30代・男性）

・駐車場2台や、パントリーが欲しかった。（40代・女性）

・間取りを変えることができたから。（40代・男性）

注文住宅を購入し、建売住宅にすればよかったと思った方

・値段が安く、ローンに追われる苦労が少ない。（50代・女性）

・予算がギリギリになった。（70代・男性）

建売住宅を購入した方からは、暮らしていく中で「もっとこうしたい」という新たな希望が出てきたという声が見られます。注文住宅ならではの自由度に改めて魅力を感じるケースがあるようです。

一方、注文住宅を購入した方からは、こだわりを実現できた一方で費用面の負担を感じたという声もありました。建売住宅のコストパフォーマンスの高さは、やはり大きな魅力のひとつです。

■「費用の内訳」を早く知りたかった人が最多。入居後のコストへの関心も高い

最後に、住宅を購入する前に「もっと早く知りたかったこと」を聞いてみました。

最も多かったのは「費用の内訳（本体・付帯・外構・諸費用など）」で32.7％でした。次いで「入居後のメンテナンス費用の目安」が29.0％、「追加費用が発生しやすいポイント」が23.7％と続きます。

住宅購入前に「もっと早く知りたかった」と思うことを具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

住宅を購入する前に「もっと早く知りたかった」と思うこと

・住宅の本体価格や付帯工事の費用をもっと早く知りたかった。（30代・男性）

・メンテナンスをどのくらいですべきなのか 費用はどのくらいか。（40代・女性）

・外壁塗装にお金がかかる。（40代・女性）

・住宅会社が、建てた年に倒産したため、ちゃんとした安定したところに頼みたかった。（50代・女性）

・不動産屋があまりちゃんと契約の説明をしてくれなかったので、こちらもあまり深く聞かずに買ったのですが、その辺の情報をもっと詳しく教えておいてほしかったです。（60代・男性）

・自由設計でも限度があるということ。（70代・男性）

住宅購入の満足度を高めるポイントは「購入価格」だけでなく「入居後のランニングコスト」も含めた費用の全体像を早い段階で把握しておくことにあるようです。外壁塗装や外構工事など、本体価格に含まれない費用について事前に知っておくことで、より安心した住宅購入につながります。

また、信頼できる住宅会社を選ぶこと、契約内容をしっかり確認することの大切さも多くの声からわかりました。

■まとめ

今回の調査では、注文住宅と建売住宅を選んだ人はほぼ半々という結果になりました。注文住宅は「設計の自由度」、建売住宅は「コストパフォーマンスの高さ」や「実物を見て選べる安心感」がそれぞれ大きな魅力として支持されています。

さらに、9割以上の方が自分の選択に満足しているということもわかりました。

注文住宅・建売住宅どちらを選ぶ場合でも、本体価格だけでなく付帯工事費・諸費用・将来の維持費まで含めた総額の把握と、信頼できる住宅会社のパートナー選びが、満足度の高い住まいづくりのポイントになりそうです。

