ペットゴーが「Yahoo!ショッピング ベストストアアワード2025」受賞
ペットゴー株式会社ペットゴー株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：黒澤弘、証券コード7140、以下「当社」）は、2026年3月6日に開催された、LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）運営の「Yahoo!ショッピング」が優れた店舗を表彰する「ベストストアアワード2025」において、当社が運営する「ペットゴー 2号館 ヤフー店」が「ペット用品、生き物部門」の第1位に選ばれました。
■「ペットゴー 2号館 ヤフー店」「ペット用品、生き物部門」第1位
この賞は、Yahoo!ショッピングの「ペット用品、生き物部門」で上位3ストアに贈られる賞です。
「ペットゴー 2号館 ヤフー店」は、今回初めて「ベストストアアワード」を受賞いたしました。
＜店舗情報＞
店舗名：ペットゴー 2号館 ヤフー店
店舗URL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/petgo-2nd/
■「ベストストアアワード2025」特設サイト
https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/beststores/shp/shop_year/
■本リリースに関するお問い合わせ
ペットゴー株式会社 広報担当
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー12F
E-mail：press@petgo.co.jp
URL：https://corp.petgo.jp/