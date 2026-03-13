お箸で食べる炭火イタリアン新業態「ROBACE」地下鉄さっぽろ駅直結の地に3月28日オープン

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）は、ダイナミックに炭火で焼き上げる“和×イタリアン” Charcoal Grill & BAR「ROBACE（読み：ロバーチェ）」札幌駅前店を北海道札幌市に2026年3月28日オープンします。

店名「ROBACE」は、日本の炭火焼きスタイル“炉端”と、“活発に・生き生きと”という意味のイタリア語“Vivace（読み：ヴィヴァーチェ）”を掛け合わせて名付けました。炭火焼きの技法で大胆にアレンジしたイタリア料理を気取らずお箸で食することで、型にはまらない「躍動する炭火イタリアン」が堪能できます。

地下鉄さっぽろ駅直結という利便性の高い立地に昨年竣工した複合施設「ヒューリックスクエア札幌」の2階に出店し、同施設商業ゾーンのグランドオープンに合わせて開業します。

店内には、座席からも見ることができる炭台を設置し調理パフォーマンスが楽しめます。炭焼きメニューはラムチョップや大山どりをはじめ、じゃがバターや蓮根など、肉・野菜それぞれの素材を生かして香ばしく仕上げるほか、

“炭焼き舞茸とリッチスモークベーコンのカルボナーラ”など、主食にぴったりなメニューも充実させました。また、“セミドライトマトのマルゲリータ”や旬の魚を使用した“本日鮮魚のカルパッチョ”など、イタリア料理ならではのこだわりの一皿もご用意しました。

立ち上る炎と食欲をそそる薫りが広がるオープンキッチンで、味わうだけではなく、その過程までをも楽しむぜいたくな空間でおもてなしします。

ドリンクは料理との相性を考え厳選したワインはもちろん、種類豊富なウイスキー、和酒やクラフトスピリッツを組み合わせたオリジナルの”JAPANESE CRAFT CHU-HI”など幅広いメニューを取りそろえました。

また、観光客やビジネスパーソンのニーズに応えるランチ営業も実施します。日替わりの炭焼きランチに加え、パスタやゆったりと楽しめるコースまでラインアップすることで、満足度の高いランチタイムをお届けします。

当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。

■Charcoal Grill & BAR「ROBACE」札幌駅前店 店舗概要

開店日 ：2026年3月28日(土)

所在地 ：北海道札幌市中央区北三条西3-1-44 ヒューリックスクエア札幌 2F

電話番号 ：011-211-5705

アクセス ：札幌市営地下鉄さっぽろ駅 直結／JR札幌駅 地下通路徒歩4分

駐車場 ：なし

営業時間 ：全日 11:00~23:30

定休日 ：施設の休館日に準ずる

店舗面積 ：267.24平方メートル

座席数 ：113席

メニュー数：フード58種／ドリンク130種

平均客単価：5,500円

喫煙ブース：あり（施設フロア内）

店舗URL ：https://robace.dkdining.com/sapporo/

※2026年3月18日 12:00公開予定

運営会社 ：株式会社第一興商

■おすすめメニュー

※価格は全て税込

■おすすめランチメニュー

【炭焼き】ラムチョップ 3,399円【炭焼き】大山どり 1,749円【炭焼き】じゃがバター 649円【炭焼き】蓮根 759円炭焼き舞茸とリッチスモークベーコンのカルボナーラ 2,189円セミドライトマトのマルゲリータ 1,639円本日鮮魚のカルパッチョ 1,309円しらすのチーズオムレツ ガーリックオイル 1,199円白レバーパテのキャラメリゼ（フォカッチャ付き） 759円白胡麻のティラミス 759円JAPANESE CRAFT CHU-HI 各種 649円

※価格は全て税込

本日の炭焼きチキン 1,309円シンプルなトマトのスパゲッティ 1,089円ランチコース 2,420円～