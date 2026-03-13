【グランドホテル浜松】春の訪れとともに・・ホテルで楽しむ本格中華！春休み中華ランチバイキング　【 2日間限定開催 】

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：ＨＭＩホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する静岡県浜松市の”グランドホテル浜松”では、春休み期間の週末2日間限定で「春休み中華ランチバイキング」を開催いたします。

春を迎えた春休み期間にホテルの”本格中華料理”をお楽しみください。北京ダックや海老のチリソースなど、中国料理レストラン「朱茂琳（つもりん）」が提供する伝統の”中国料理＆スイーツ” 。会場には、約24種類の中華メニューが並び、その一品一品をお楽しみいただけます。そのほかにも、各種ソフトドリンクのドリンクバーもご用意いたしております。

春休み中華ランチバイキング <ご予約制＞

◆会期：2026年 4月4日（土）・ 5日（日） ※2日間限定/最大90分/ご予約制

11：30～14：00 （最終入店 13：30）

◆会場：本館地下1階 中国料理「朱茂琳」

※会場は2階宴会場に変更させていただく場合がございます。

◆料金：大人（中学生以上） 4,500円（税込）

小学生 2,300円（税込）

幼児（3歳以下無料） 1,200円（税込）

◆座席数：80 席

◆駐車場：無料

（立体 300台収容可能／高さ2.1mまで）

中国料理「朱茂琳」・本館地下1階

～ 春休み中華ランチバイキング 【MENU】 ～

伝統の中国料理とスイーツをバイキング形式でお楽しみください。

※写真はイメージです。

◆中華メニュー

・スモーク鴨のサラダ

・蒸し鶏の胡麻ソース

・チャーシューと押し豆腐の和え物

・冷製シーフードの柚子風味

・麻婆豆腐

・チキンとカシューナッツの炒め

・北京ダック、蒸しパン添え

・明太子焼売

・肉団子と春雨の白湯煮込み

・若鶏の唐揚げ

・カニ爪フライ

・かぼちゃ焼売

・上海風やきそば

・ベーコンとアスパラのチャーハン

・海老のチリソース

※写真はイメージです。北京ダック海老のチリソース

◆デザートメニュー

・杏仁豆腐 ・タピオカココナッツミルク桜風味

・マンゴープリン ・いちごのココナッツ団子

・パンダノーミーチ ・ひよこのカスタード

・小豆餡のトラまん ・桜あんの揚げ胡麻団子

など

・ドリンクバー

杏仁豆腐

※仕入れの状況により、内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。

春休み中華ランチバイキング について

詳しくはこちら :https://hmihotelgroup.com/grandhotel-hamamatsu/restaurant/restaurant-buffet.php?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_id=20260310&utm_campaign=spring_break_chinese_lunch_buffet&utm_content=2days_limited#list02

お電話でのご予約・お問合せは・・・

グランドホテル浜松 本館地下1階中国料理「朱茂琳」（つもりん）

TEL：053-452-2112（予約センター直通）

※お席はレストランの一任とさせていただきます。

※ご人数等によっては相席となる場合がございますのでご了承ください。

<グランドホテル浜松>

国際産業都市、浜松市の迎賓館として、幅広い層にご愛顧いただいているグランドホテル浜松は、格式ある料亭「聴涛館」の96年余の歴史を受け継ぐホテルです。ご宿泊、ご宴会、ご婚礼などの施設に加え、バラエティに富んだレストラン・ラウンジなど、都市ホテルの機能を全て備えたフルサービスホテルです。

〒432-8036 静岡県浜松市中央区東伊場1-3-1 TEL：053-452-2112

https://www.hmihotelgroup.com/grandhotel-hamamatsu