【株式会社ミライト・ワン】「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社ミライト・ワン

株式会社ミライト・ワン（本社：東京都江東区、代表取締役社長：菅原英宗、以下ミライト・ワン）は、優良な健康経営を実践している企業として、経済産業省より3月9日「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。本認定は今回で4年連続4回目となります。



「健康経営」の取り組みについて、ミライト・ワンでは「人間中心経営」の理念の下、社会に貢献し続ける企業グループとして、従業員が最高のパフォーマンスを発揮するために、従業員自身はもちろんのこと、従業員を支える家族も心身ともに健康であり続けることが重要であると考えます。

健康は全ての活動の基盤であり、会社、労働組合、健康保険組合が三位一体となって様々な健康増進施策を進めた結果、これらの取り組みが認められたものです。





ミライト・ワンはこれからも、「関わる方、全ての方の健康」のための「健康経営」の実現へ向けて、積極的に取り組んでいきます。

＜健康経営優良法人認定制度とは＞

健康経営優良法人認定制度とは、保険者（健康保険組合）と連携し、日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。中小規模の企業や医療法人を対象とした「中小規模法人部門」と、規模の大きい企業や医療法人を対象とした「大規模法人部門」の2つの部門に分け、それぞれの部門で「健康経営優良法人」を認定します。



＜株式会社ミライト・ワンとは＞

株式会社ミライト・ワンは、1946年に創業し約80年にわたる歴史を持つ、様々なインフラを創り・守る企業です。これまでの通信インフラ建設で培ってきた豊富な経験と技術力をもとに、近年では、エネルギー分野や交通分野といった社会のインフラも創り・守り続けています。通信、電気、建築、土木などの技術を活かし、地域や企業のDX化、グリーンエネルギー活用の推進など未来に繋げる街づくり・里づくりに取り組んでいます。"技術と挑戦で「ワクワクするみらい」を共創する"というパーパスのもと、人々の暮らしを豊かにする新たな価値創造と持続可能な社会の実現を目指しています。