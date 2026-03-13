【レポート】こども達が医療を支える仕事を体験「血液センター」がキッザニア甲子園に期間限定オープン！

KCJ GROUP 株式会社期間限定「血液センター」パビリオン外観

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」を企画・運営するKCJ GROUP 株式会社社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）は、日本赤十字社（本社：東京都港区、社長：清家 篤）の協力のもと、キッザニア甲子園（兵庫県西宮市）で初登場となる「血液センター」パビリオンを、本日3月13日（金）から3月19日（木）までオープンいたします。

本パビリオンでこども達は、血液センタースタッフとして血液型検査や、届けられた血液から血液製剤を造る工程を通じて、献血の意味や血液製剤の役割について学びます。「血液センター」での一つひとつの工程が、どのように「いのち」につながっているのかを、知ることができます。

説明を聞いている様子血液製剤の役割を学ぶこども達■ イベント実施への想い

日本赤十字社とKCJ GROUPは、「血液センター」パビリオンでの仕事体験を通じて、「血液」や「献血」について正しく理解する機会を提供し、次世代を担うこども達がいのちを繋げていくことへの関心を持つきっかけを得られるように願っています。

■ 「血液センタースタッフ」としての工程

こども達は、血液センタースタッフとして献血の意味や血液製剤の役割について学んだあと、いよいよ作業に入ります。まず、セルプレート（※1）と試薬を使って、献血によって提供された血液の血液型検査をします。検査後、フィルターで白血球を取り除いた血液をコニカルチューブ（※2）に入れ、遠心分離機を使い、分けられた赤血球と血しょうを取り出し2種類の血液製剤を造ります。造った血液製剤は、必要な人に届けられるよう血液型ごとに管理します。

献血によって集められた血液から、いのちを守るために安全に使える血液製剤を造っていることを学びます。

※1 小さな円形の器が連なったプレート

※2 底部が円錐形をした円筒状のプラスチック製実験容器

試薬を使った血液型検査を体験するこども遠心分離機で分離した成分を確認するこども病院で使う血液製剤を保冷バッグに入れるこども「血液センター」のスタッフ証を提げたこども達

■ 参加したこども達のコメント

- 血液のことをあまり知らなかったけど、こんなにいい役割があるんだなと思った（小学6年生）- 「献血」という言葉はよく聞いていて、ただ血を取ってそれをあげるだけだと思ってたのに、分けたりするんだなと献血について知れて良かった（小学6年生）- 赤血球とか白血球とか難しかったけど役割を知ることができた（小学6年生）- 献血を身近に感じたことはこれまでなかったけど、体験してみて将来やってみてもいいかなと思った（小学5年生）■ 実施背景：「血液」や「献血」について正しく理解し、学びや関心のきっかけに

少子高齢化の影響により、国内の10～30代の献血者数は直近 10 年で減少傾向にあり（※）、医療を支えていくための若年層の献血者を増やすことが喫緊の課題となっています。

※ 日本赤十字社「献血者数の推移」

■【ご参考】「血液センター」実施概要- 実施期間 2026年3月13日（金）～3月19日（木）- 場所 キッザニア甲子園「血液センター」- 職業名 血液センタースタッフ- 定員 6名／1回- 所要時間 約35分（準備時間含む）- お給料 10キッゾ- 成果物 スタッフ証

体験のポイント

・「血液」の成分や役割について知ることができる

・血液製剤を造る背景や、必要性について学ぶ

・「血液」がどこから届けられ、どのようにして運ばれるのかについて知る

■日本赤十字社 について

世界 191 の国と地域に広がる赤十字・赤新月社のネットワークを生かして活動する組織として、紛争・災害・病気などで苦し む人を救うためあらゆる支援をしています。 血液事業では、献血の重要性を国民の皆様にお伝えすることを目的として、献血を普及啓発するための様々な施策を実施し ています。

https://www.jrc.or.jp/

https://www.jrc.or.jp/lp/think-kenketsu/

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/