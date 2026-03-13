ナビトモ×ROYAL CRYSTAL COFFEE 【即満席の大人気企画】「ROYAL CRYSTAL COFFEE 珈琲教室」（お土産付き）4月11日（土）開催決定！

松竹ブロードキャスティング株式会社

松竹ブロードキャスティング株式会社が運営するコミュニティサイト「ナビトモ」は、多くの皆様からのリクエストにお応えし、「ROYAL CRYSTAL COFFEE 珈琲教室」を再開催いたします。

「エンタメで『楽しみ』がみつかる、『友達』と出会える」をテーマに運営するナビトモならではの、交流と学びを兼ね備えた特別なひとときをお届けします。

お一人でのご参加はもちろん、大切な方とのご一緒の参加も心よりお待ちしております。

◯開催日：2026年4月11日（土）10：00-12：00

◯募集人数：10名（先着順）

◯参加費： 3,000円（税込）

■「ROYAL CRYSTAL COFFEE 珈琲教室」詳細

自由が丘にある「ROYAL CRYSTAL COFFEE自由が丘店」で定期的に開催し、いつも満席となる人気の珈琲教室を、ナビトモ特別編としてアレンジ。ティータイムでは、淹れたての珈琲と相性抜群の焼き菓子をお召し上がりいただくとともに、ご自宅でも珈琲がお楽しみいただけるよう、ドリップパックのお土産もご用意しております。

第一部：珈琲について（座学）

＜珈琲の基本的な知識＞

世界の生産国～珈琲ができるまで。

第二部：珈琲の淹れ方入門（実技）

＜珈琲のたて方入門＞

講師によるデモンストレーションと実践。

最後は、ご自身で淹れた珈琲と共に焼き菓子をお楽しみいただきます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

●詳細・参加申し込み：

https://navi-tomo.stores.jp/items/69a7dd19849bba07dba98024(https://navi-tomo.stores.jp/items/69a7dd19849bba07dba98024)

ナビトモとは＜登録料・利用料無料＞

2026年3月に27周年を迎えたコミュニティサイト。

ブログや写真の投稿、会員主体のサークル活動などがお楽しみいただけるほか、

まち歩きや上映会、各種ワークショップなどのイベントも定期的に開催！

皆さんの新たな出会いを応援しています。

●ナビトモ：https://www.navi-tomo.com/(https://www.navi-tomo.com/)