3/24(火)【職域のがん・生活習慣病対策！定期健康診断とオプション検査の効果的活用】共催ウェビナー

株式会社エムステージ（本社：東京都品川区、代表取締役：杉田雄二）の産業保健事業部は、3/24(火)11時より、『職域のがん・生活習慣病対策！定期健康診断とオプション検査の効果的活用』をテーマに、予防医療に取り組む医療機関の運営を行っている、医療法人社団善仁会 総合健診センターヘルチェックと共同でウェビナーを開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/7217731091452/WN_Ou78j7GRQWSSRT7n7h42Pw概要

従業員の平均年齢が上がり、40代以上が中心となる企業において、「がん」や「生活習慣病」による突然の長期休職や離職は、企業にとって大きなリスクです。

しかし、実は一般的な「定期健康診断」だけでは、見逃されてしまう疾患リスクも少なくありません。

本セミナーでは、従業員の健康リスクを早期に発見・対応するための「がん検診」や「オプション検査」の効果的な活用法について詳しく解説いたします。

「がん罹患時の就労継続のリアル」といった基礎知識から、「年齢別に企業がやるべき対策」、「他社のオプション検査活用事例」まで、人事・労務ご担当者様が明日からすぐに使える実践的なノウハウをお伝えいたします。

「年齢層に合わせてどんな検査を推奨すべきか」、「オプション検査はどう活用・運用すべきか」といった課題をお持ちのご担当者様、従業員の健康と働きがいを守る体制づくりに、ぜひ本セミナーをご活用ください。

こんなご担当者様におすすめ- 定期健診に加えてオプション検査を会社負担での実施を検討している- 従業員のがん検査や婦人科健診を受診率を高めたい- 40歳を超える従業員の数が増えてきたが具体的な対策が決まっていない開催概要- 開催日時：2026年3月24日(火) 11:00-12:00- 開催方法：オンライン- 参加費：無料詳細・お申込みはこちら :https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/7217731091452/WN_Ou78j7GRQWSSRT7n7h42Pw

登壇者情報

医療法人社団善仁会 総合健診センターヘルチェック

横浜東口センター センター長 兼 神奈川地区診療部長

芹澤 誠一

大学病院放射線科、健診施設等の勤務を経て、現在ヘルチェックにて横浜東口センターセンター長を務める。産業医としても多数の事業所のメンタルヘルス・長時間勤務対応・職場環境改善等に携わっている。

総合健診専門医／人間ドック学会指導医／認定産業医

医療法人社団善仁会 総合健診センターヘルチェック

ヘルスケア推進部 マネージャー

中野 恭子

臨床看護師、教員を経て、現在ヘルチェックにて健診後のアフターフォローや産業保健活動を中心に従事している。

保健師／健康経営エキスパートアドバイザー／人間ドックアドバイザー

株式会社エムステージ 産業保健事業部

マーケティンググループ マネージャー

庄司 真

マーケティングコンサルティング会社にて10年間勤務。その後不動産会社にてオフラインを含めたマーケティング、ブランディングや新規事業を経験。スタートアップの人材会社にてマーケティング責任者を経験後、株式会社エムステージに入社し産業保健事業部マーケティンググループのマネージャーとして従事。

※お申し込み受付後、視聴方法に関するメールを配信させていただきます

※同業企業や個人事業主の方、学生の方、その他、弊社が不適切と判断した場合は、参加をお断りする場合がございます

■株式会社エムステージについて

事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービスを提供。産業保健体制の構築・健康診断の実施・メンタルヘルス対策の3つを軸に、健康経営に関するトータルソリューションを展開しています。企業へのサポートを通じて、すべての人が健康にいきいきと働く社会をめざすことで、生産性の向上や医療費の適正化に貢献してまいります。利用企業数2,250社、導入事業所数6,600事業所（2025年4月時点）。「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に7年連続認定。

代表者：代表取締役 杉田 雄二

設立：2003年5月

資本金：5,000万円

所在地：〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower5階

事業内容：事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービス

サービスサイト(https://sangyohokensupport.jp/)

コーポレートサイト(https://www.mstage-corp.jp/)

※「健康経営(R)」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です