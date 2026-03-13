《VEIN × Rainbow Disco Club》 コラボレーションアイテムをリリース

株式会社WEAVA

このたび、VEIN は、国内最高峰のダンスミュージックフェスティバルRainbow Disco Club（以下、RDC）とのコラボレーションアイテムをリリースいたします。

ヘッド部の背面には、RDCのアートワークとVEINの手書きロゴをレイアウト。

ストラップには伸縮性を備えたラバー素材を採用し、首に掛けたままでもフレキシブルにご使用いただける設計のキーホルダー。

また、可動式のコードロックを搭載し、スタイリングや用途に応じて長さの調整が可能です。

機能性とデザイン性を両立させたディテールにより、ネックレスのようにアクセサリー感覚でご使用いただけるプロダクトへと昇華いたしました。

シンプルな装いに、さりげなくも確かな存在感を加えます。

発売日

2026年 3月14日

取り扱い

・VEIN OFFICIAL ONLINE STORE

・2026年4月17日～4月19日 の期間、Rainbow Disco Club 2026物販ブースでの販売あり

製品情報

VEIN × RDC PVC KEY HOLDER

ITEM CODE : VA61-352

PVC 100%

MADE IN JAPAN

\5,500(税込)

ABOUT VEIN

榎本光希が、建築家ジャン・プルーヴェへのリスペクトを根底に、「構造自体がデザインとなり得る」という思想で2019年にスタートした《VEIN》。

「表面的なデザインというよりは、服の構造自体がデザインとなり得る部分に重きを置いている」と語る榎本光希は、全体像だけでなく、衣服の内面や構造、いわゆる柱部分からのものづくりを重視している。

2023年春夏以降、《ATTACHMENT》との合同ランウェイを通じて両ブランドの特性を披露し、クリエイティビティの多面性を示してきた榎本は、特に2024年春夏から「アウラ（aura）」という概念を軸に、複製や再現できない「一回きりの現象」への探求を深めている。

構造表現主義に着想を得たコレクションでは、新規性や意外性よりも、現代生活に見出される「自由」「快適」「ユーモア」

の価値を探求し、衣服の構造の軽やかなリプレイスを通じて未視の発見を試みている一方、ブランドを通じて育まれる包容性のあるコミュニティの拡がりにも重きをおいている。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社WEAVA 担当：松永

E-mail: y.matsunaga@weava.co.jp

VEIN公式サイト : VEIN(https://www.vein-official.com/)

VEIN公式Instagram : @vein.ig(https://www.instagram.com/vein.ig/)

RAINBOW DISCO CLUB 2026 開催概要

日時

2026年4月17日9:00開場／12:00開演 ～ 4月19日19:00終演

会場

東伊豆クロスカントリーコース 特設ステージ（静岡県）

オフィシャルサイト

https://www.rainbowdiscoclub.com/

Press Asset(https://www.dropbox.com/scl/fo/vxw9igjcpg46r81ow30pp/ADrZAUe9g_MsQFw53PrLuDw?rlkey=2928x476dby6u5umx8wz9z39i&e=1&st=w6wtcvgk&dl=0)

https://prtimes.jp/a/?f=d20942-322-6792693242bd1e9c403cfabd406ec880.pdf