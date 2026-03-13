札幌の遊びが生まれ変わる！狸小路５丁目映画館跡地に“没入する音楽テーマパーク”次世代型 LIVE HOUSE / CLUB が誕生

株式会社アーク

2026年夏、札幌市中心部に北海道最大規模 札幌の音楽・ナイトカルチャーの未来を切り拓く

「次世代型 LIVE HOUSE / CLUB」【SYNC north】（シンク ノース）が誕生します。

場所は2026年3月29日をもって惜しまれつつ閉館する、札幌・狸小路で親しまれた映画館。

その跡地を活用する本施設は、総床面積1,500平米。昼は2フロア別稼働のライブハウス、夜は3フロアにBARラウンジを併設した最新鋭ナイトクラブとして稼働。時間帯によってまったく異なる表情を持つ、国内でも類を見ないハイブリッド型エンターテインメント空間です。

■映画館サイズのスケール × 最先端テクノロジー

かつてスクリーンが観客を包み込んだ旧映画館の空間には、大型LEDビジョンと最新鋭ライティングシステムをフル導入。映像・照明・音が完全にSYNCし、まるでSF映画の世界に入り込んだかのような“没入体験型エンターテインメント”を実現します。LIVEでも、DJプレイでも、イベントでも、その瞬間にしか存在しない体験が、ここで生まれます。

THEATER１（メインフロア）イメージ

■天高１０ｍ の巨大スペースを“秘密基地”にリノベーション

長年映画館として使用されてきた大空間をリノベーションするコンセプトは"秘密基地"。

テーマパークのような工場感があるネオヴィンテージで無骨な内装デザインに 最新鋭の照明と映像システムをインストールした演出構造。異次元に迷い込むような立体的な非日常空間をつくり上げます。

THEATER１（メインフロア）イメージ２

■CLUB/LIVE HOUSEのハードウェアを活用した複合型適応施設に

札幌都心部で慢性的に不足している音響・照明・映像・ステージ設備が整った中規模会場として企業の懇親会や、行政のPRの場、美容業界のコンテスト、様々なショー、ブランドのレセプション、講演会、パブリックビューイング、eスポーツイベントなどオールカルチャー、オールビジネスにご利用いただける複合型適応施設となります。

企業の懇親会や、行政のPRの場としての使用キッズダンスや、北海道で活躍されている方々の発表の場としての使用

■札幌の夜と音楽を次のステージへ

この場所は、アーティスト/DJ/クリエイター/観客/スタッフ、すべての「表現する人」「楽しむ人」が交差する場。

アーティスト育成、配信コンテンツの運営など店舗だけでなく道外、国外へと展開できる取り組みを行います。

ローカルとグローバル、ライブとクラブ、カルチャーとテクノロジー。

そのすべてを内包し、札幌の夜を“観るもの”から“体験するもの”へと進化させます。

THEATER4（2番目に大きいサイズのフロア）ではVIPシートに映画館の椅子を使用

■2026年夏 OPEN

本施設は、2026年夏グランドオープン予定。

現在、出演アーティスト、DJ各種スタッフ（運営・DJ・VJ・音響・照明・映像・テクニカル・ブッキング・マネージャーなど）の募集を開始しています。この場所の“最初の歴史”を、一緒につくる仲間を求めています。

SYNC north 出演者・スタッフ応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfMkwpQWhJSe32jMN5qhnR8mW44n7WMoEflwM7Fn0QH4c4Tw/viewform?usp=preview)



札幌に、まだ誰も見たことのない音楽空間を。狸小路から、新しい物語が始まる。

■概要施設

施設名 ：SYNC north（シンク ノース）

立地 ：札幌・狸小路5丁目 映画館跡地

総床面積 ：1,500平方メートル

＜メインフロア＞天高10m／収容600名想定／500インチ超LEDビジョン

＜セカンドフロア＞収容300名想定／映画館の椅子を使用

用途 ： 昼＝2フロア別稼働LIVE HOUSE / 夜＝3フロア＋BARラウンジのNIGHT CLUB

公式サイト：https://sync-north.com

■お問い合わせ先（報道関係者様含む）

株式会社アーク PR担当：佐々木

Mail：sync-north@arc-eco.co.jp