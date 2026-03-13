【踏切や駅ホームでの事故防止へ】転倒や転落をAIが検知する安全監視システムを開発

TakumiVision株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：片桐 一樹）は、踏切や駅ホーム、介護施設などにおいて、人の転倒や転落の可能性をAIが検知する画像認識技術を開発しました。


本技術は、カメラ映像をAIが解析し、人の姿勢や動きから転倒や転落の危険を検知するもので、鉄道や介護施設などの安全対策を強化するAIソリューションです。



背景：社会インフラの安全対策と高齢化


鉄道や公共施設では、安全対策の強化が重要な課題となっています。


例えば鉄道では、全国に多くの踏切や駅ホームが存在しており、事故防止のための取り組みが続けられています。



また、高齢化社会の進展に伴い、


・介護施設


・病院


・高齢者住宅


などでは、転倒事故の防止が重要なテーマとなっています。



しかし、広い施設や多数のカメラを人が常時監視することには限界があり、事故の早期発見が難しい場合があるという課題があります。



TakumiVisionは、こうした社会課題に対し、AIによって転倒や転落の危険を検知する技術を開発しました。


AIが転倒・転落の危険を検知




本技術では、カメラ映像をAIが解析し、人の姿勢や動きを検出します。


これにより、以下のような状況を検知することが可能です。



■ 検知内容


・転倒の可能性がある動き


・転落の危険がある行動


・ホーム端付近での異常な動き


AIが危険な状況を検知すると、係員やスタッフへ通知することが可能です。


またTakumiVisionの検知AIでは、従来のAIでは認識が困難な姿勢でも検知を可能にしました。



想定される活用シーン


本技術は、以下のような施設での活用を想定しています。



■ 鉄道


・踏切の安全監視


・駅ホームでの転落防止


・異常行動の検知



■ 介護施設・医療施設


・老人ホーム


・介護施設


・病院


AIが転倒や危険行動を検知することで、事故の早期発見や迅速な対応を支援します。


軽量AIアルゴリズムでリアルタイム検知




TakumiVisionの画像認識AIは、独自の軽量アルゴリズムを採用しており、エッジコンピュータでの動作にも対応しています。



これにより、


・既存カメラの活用


・リアルタイム検知


・低コスト導入


が可能になります。



また当社は、画像処理分野において特許技術を活用した画像鮮明化アルゴリズムも保有しており、暗所や悪条件の映像でも検知精度を高めることが可能です。


今後の展開


TakumiVisionでは今後、鉄道会社や介護施設などと連携しながら、転倒・転落検知AIの導入を進め、安全インフラの高度化に貢献していきます。



また、事故防止や安全監視の分野におけるAI技術の開発をさらに強化していく予定です。



会社概要




会社名：TakumiVision株式会社


所在地：京都府京都市下京区夷之町686-3 コタニビル3階


設立：2022年11月


事業内容：画像認識AIシステム開発


公式ホームページ：https://takumivision.co.jp/


