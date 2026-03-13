SaaS営業の「受注の壁」をどう突破したか？LayerX「バクラク勤怠」の立ち上げをScalehackが支援。インサイドセールスから商談まで一気通貫の伴走で受注目標120%超えの安定受注を実現

株式会社Scalehack

株式会社Scalehack（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：倉田丈寛、以下「Scalehack」）は、AI・SaaSプロダクトの開発・提供を行う株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典）に対し、勤怠管理SaaS「バクラク勤怠」の立ち上げ期における受注創出を目的とした伴走型営業支援を提供しました。

インサイドセールスから商談対応、クロージング、契約対応までを一気通貫で担い、立ち上げ期で検証フェーズにあった「バクラク勤怠」において、受注目標120%超えの安定受注を実現。

また、単なる商談創出に留まらず、セルフトライアル登録後の行動ログや商談内容、受注・失注理由を定量・定性の両面から分析。そのフィードバックをもとに、テックタッチ改善、営業オペレーション設計、メンバー育成までを含めた勝ち筋の言語化と、再現性ある営業体制の構築を実現しました。

■Scalehackが提供する「セールス総合支援サービス」とは

Scalehackのセールス総合支援は、大企業からスタートアップまで、あらゆる事業をスケールさせてきた国内トップクラスのテックセールス人材がチームを編成し、「最高の営業チーム」として成果創出まで伴走するサービスです。

＜特長＞

１.営業戦略立案から実行・管理まで一気通貫して伴走

複数のSaaS事業を国内シェアNo.1まで拡大させたテックセールス人材などがチーム編成し、営業成果の創出にコミットすることで貴社事業のシェア拡大を伴走します。単なる販促支援でなく、顧客インサイトの特定から営業戦略立案、アプローチ方針の決定/実行・全てのSales Ops領域までを支援いたします。

２.クライアントの課題に応じた適切なチームのアサイン

独自の採用・教育プロセスを備えることで、正社員採用では難易度が高く、派遣市場には出てこない事業理解度の高いテックセールス人材のデータベースを保有しております。キーエンス、Salesforce、DeNA、リクルート、サイバーエージェント等、これまでに日本を代表する大手企業～ベンチャー・スタートアップ企業で多くの営業マネジメント経験や成果を挙げてきた、ハイクラス人材をアサインすることが可能です。

３.セールスインテリジェンスによるムダのない営業活動を実現

独自のAI技術で、サイトの来訪データやウェブ上のアクセス行動から企業の関心を分析し、サイトのコンバージョンが発生していなくても、自社サービスに関心を持つ可能性の高い企業リストを自動生成し、精度の高いアプローチを可能にします。さらにCRM/SFAを最大限に活用して、データドリブンな営業活動による効率的な新規開拓を実現します。

４.ビジネス領域や商材の特徴に合わせた的確な営業支援

大企業～スタートアップまで5,000社を超える企業支援を実施する中で培った、さまざまな業種・事業フェーズに対応可能な営業のベストプラクティスをもとに、短期成果創出にコミットした支援をいたします。（グループ実績）



■株式会社LayerX 近藤様（インタビュー記事一部抜粋）

■Scalehackを知った経緯/Scalehack選定理由

もともとScalehackさんに展示会支援としてご一緒いただいていた流れがあり、サービスリリース前からPRを共にやっていました。加えて展示会をご支援いただいた際も圧倒的な成果を創出いただいており、営業支援のご相談をさせていただきました。

<近藤氏>

Scalehackはインサイドセールス～商談～クロージング～契約対応まで一気通貫で担える提案をしてくれました。また、再現性が高く、実際に運用が回るイメージが持てた点が決め手でした。

<谷氏>

元々Scalehackさんと関わりがあった当社の木村からの紹介という信頼ベースもありましたし、Scalehackさんが「すぐ動ける状態」だったことで、スピーディに依頼できたのも大きいです。悩むポイントはほぼありませんでした。

■Scalehackへの評価

とても助かっています。細かく管理していなくても自走していただき、目標を大きく上回る受注を安定して創出してくれました。

決まらない理由の整理や顧客の反応を踏まえたフィードバックが非常に具体的で、テックタッチの改善や営業プロセスの見直しにつながる示唆を多くいただきました。

単にコール数をこなすのではなく、 弊社のいちメンバーとして商談の質や顧客理解まで踏み込んで整理してくれる点は、一般的な営業代行とは大きく違う価値だと感じています。

また、プロダクト改善にまで踏み込んだ意見、インターン指導、オペレーション改善など、役割を越えた貢献にも大変助かっております。

そして何より “結果にコミット” する姿勢。

数字への責任感を持って、当社の事業を自分ごととして捉えた上で正直に言ってくれる営業代行会社は他にありません（笑）。

写真左より：株式会社LayerX バクラク事業部 CEO室 近藤様、弊社セールスマネージャー新井、 弊社取締役CSO西本

■株式会社LayerX 会社概要

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

■株式会社Scalehack 会社概要

設立：2022年3月

代表者：代表取締役CEO 倉田 丈寛

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

事業内容：事業のスケールアップ総合支援及びそれに付帯する業務

コーポレートサイト：https://scalehack.co.jp

展示会・営業ノウハウ毎日発信中 Xアカウント：https://x.com/scalehack_sales



