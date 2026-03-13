隙間時間でスキルを習得。英語学習のノウハウを解説した『新しい英語力の教室 同時通訳者が教える本当に使える英語術（できるビジネス）』がAudibleに登場！2026年3月13日（金）に配信開始

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、英語学習に必要なマインドセットや学習方法を解説し好評を得ている書籍『新しい英語力の教室 同時通訳者が教える本当に使える英語術（できるビジネス）』のオーディオブックをAmazonオーディブル（以下、Audible）にて2026年3月13日（金）より配信を開始します。

■「完璧さ」より「共生」の英語を。オーディオブックで耳からアップデートする英語学習

かつて「英語ができる」とはネイティブ並みの流暢さを指しましたが、多様性が尊重される現代では、互いを生かし合うための「橋渡しとしての英語」が求められています。本書は、同時通訳者・英語コーチとして第一線で活躍する著者が、世界的な著名人との対話から導き出した「今、本当に必要な英語術」を体系化した一冊です。待望のAudible版では、この新しい時代の英語のあり方を、プロのナレーターによる朗読で提供します。耳から学ぶことで、論理的な学習フレームワークがより深く、自然に記憶へと定着します。

■英語の使い方・学び方を身につける

「英語を学ぶこと」は手段であり、目的ではありません。何のために英語を学びたいのか、どんな学習スタイルが自分に合っているのかを根本から見直し、モチベーションを維持しながら英語を身につけるためのメソッドを解説しています。また、「相手の言っていることがわからないときにどうするのか」といった通訳テクニックも紹介しているので、実践的な英会話スキルを学ぶことができます。

■本書は以下のような方におすすめです- 効率的に英語を学び直したいビジネスパーソン- 机に向かって勉強する時間がなかなかとれない人- 移動中や作業中の時間を自己研鑽に充てたい人■本書の構成

第1章：通訳現場から見る、今目指すべき英語力

第2章：英語を学ぶ

第3章：英語を使う

第4章：学ぶための英語術ワーク

第5章：今すぐ使える英語術ワーク

第6章：やってはいけないNG集

■オーディオブック情報

書名：新しい英語力の教室 同時通訳者が教える本当に使える英語術（できるビジネス） Audible版

著者：田中慶子

ナレーター：中道美穂子

配信開始日：2026年3月13日（金）

再生時間：5時間33分

価格：3,000円（税込）

ASIN：B0G47T9ZGP

◇Amazon（Audible）の書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G47T9ZGP/

書籍（紙版・電子版）の詳細・ご購入はこちら

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1121101104

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295014923/

■著者プロフィール

田中慶子（たなか・けいこ）

愛知県出身。地元の県立高校を卒業後、劇団研究員、NPO活動を経てアメリカ最古の女子大であるマウント・ホリョーク大学を卒業（国際関係論専攻）。帰国後は衛星放送、外資系通信社、NPO勤務の後、フリーランスの同時通訳者に。上皇上皇后両陛下、総理大臣、ダライ・ラマ、テイラー・スウィフト、ビル・ゲイツ、デビッド・ベッカム、U2のBONO、オードリー・タン台湾デジタル担当大臣などの通訳を経験。

2010年、コロンビア大学にてコーチングの資格を取得し、現在は通訳の経験をもとに、ポジティブ心理学なども取り入れたコミュニケーションのアドバイスをするコーチングの分野にも活動を広げている。

2020年、慶應義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科修了。デザイン思考を用いた英語学習法を研究。

