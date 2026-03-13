【大分県豊後高田市】ビーチを火が灯すライトアップイベント「海のトーチナイト」を3/14（土）より開催

株式会社FoundingBase

大分県豊後高田市にあるグランピング宿泊施設「長崎鼻ビーチリゾート」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）は、2026年3月14日（土）～4月12日（日）の期間中、週末（金・土・日）限定のナイトイベント「長崎鼻ビーチリゾート 海のトーチナイト」を開催いたします。

海のトーチナイトとは

本イベントは、同期間中に長崎鼻エリアで開催される「菜の花ライトアップ」と連動し、夜の長崎鼻の魅力に没入していただくためのイベントとして企画されました。

▲ 菜の花ライトアップの様子

菜の花ライトアップを楽しんだ後、ビーチへと続く道には「スウェーデントーチ」が並び、ゆらめく炎が幻想的なビーチウォークを演出。春の夜の涼やかさを心地よい温もりへと変換し、海辺の特等席へと導きます。

「海のトーチナイト」3つの見どころ

１. 炎が彩る幻想的な「ビーチウォーク」

菜の花ライトアップ会場から長崎鼻ビーチリゾートまでの道のりを彩るライトアップ。

▲ ビーチまでの道のり

ライトアップを抜けると、スウェーデントーチが海辺をやわらかく照らします。

▲ スウェーデントーチが、長崎鼻の海を演出。

ライトアップの光とは一味違う、自然の火が織りなす「ゆらぎ」を感じながら、夜の海辺を散策する贅沢な時間を提供します。

２. 焚き火を囲む「菜の花カフェ」

施設内には、焚き火を囲んでお食事やドリンクを楽しめるカフェスペースを設置。

▲ 菜の花カフェスペース

まだ肌寒い3月・4月の夜も、火のぬくもりを感じながら温かいメニューを片手に、ゆっくりと語らうことができます。

３. 夜の海を癒しに変える「キャンプファイヤー」

▲ イベント期間限定のタコス▲ イベント期間限定の桜レモネード

会場中央には、本格的なキャンプファイヤーを設置。

来場者特典として、火を囲んで楽しめる「スモアセット」をプレゼントいたします*。

大人も子どもも一緒になって、炎を見つめ、手元の甘いお菓子を楽しむ。そんな原体験的な癒やしをお届けします。

* 小学生以下は無料、中学生以上は公式LINE登録でプレゼント。

菜の花のにぎわいから、海辺のやさしい灯りへ。

春の夜に、特別なひとときをお楽しみください。

イベント概要

イベント名：長崎鼻ビーチリゾート 海のトーチナイト

開催日程 ：2026年3月14日（土）～4月12日（日）

※金、土、日のみ開催

開催時間 ：18:00～21:00

会場 ：長崎鼻ビーチリゾート

アクセス ：大分農業文化公園ICから車で約50分

※雨天決行

※当日の状況により、終了時間が変更となる場合がございます。

長崎鼻ビーチリゾートについて

「長崎鼻ビーチリゾート」は、長崎鼻海水浴場内にある「海とすごす一日」がコンセプトのアウトドア施設です。

「海・砂浜・夕陽・星空」の4つの自然を一つの場所で味わうことができ、時間と共に移り変わる非日常の体験を楽しむことができるのが最大の魅力です。

キャンピングトレーラーでの宿泊体験、海を眺めながらのBBQ体験、シーカヤック・SUP・釣り・サウナといったアクティビティ体験などが楽しめます。BBQセットや焚き火台などアウトドアに必要な備品はレンタルでき、手軽にアウトドア体験ができることも魅力です。

施設情報

長崎鼻ビーチリゾート

〒872-1207 大分県豊後高田市見目4080-1

営業時間：9:00-18:00（定休日：水曜日 ※繁忙期は無休）

電話番号：050-5482-3330

アクセス：大分農業文化公園ICから車で約50分

HP ：https://nagasakibana-beach.com/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FoundingBase 観光事業部 豊後高田市拠点

電話番号：050-5482-3330

メール ：nagasakibana-beach@foundingbase.jp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般