【ガルパ】「バンドリ！TV LIVE 2026」#305にて発表した、9周年記念ドリーム＆キラメキフェスティバルガチャ続報や9周年記念イベント情報など、ガルパ新情報まとめ！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、2026年3月12日(木)に配信した「バンドリ！TV LIVE 2026」#305にて、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ」の9周年記念ドリーム＆キラメキフェスティバルガチャ、9周年記念イベント情報などを発表したことをお知らせいたします。

「9周年記念ドリーム＆キラメキフェスティバルガチャ」情報！

3月14日(土)0時より「9周年記念ドリーム＆キラメキフェスティバルガチャ」を開催いたします。

ドリキラフェスでは、★4・★5メンバーの出現確率が通常の2倍となります。

新登場するドリフェス限定メンバーや期間限定メンバーに加え、過去に登場した全てのキラフェス限定・ドリフェス限定メンバーが出現いたします。

さらに、今回のドリキラフェスで新登場するメンバーに加え、過去に登場した全てのキラフェス限定・ドリフェス限定メンバーを、ガチャシールで交換することができます。

今回のドリフェス限定メンバーとして★5丸山彩、★5チュチュが登場いたします。

また、期間限定メンバーとして★5二葉つくし、★5山吹沙綾、★5宇田川巴、★5大和麻弥、★4マスキング、★4宇田川あこの6人が先行登場いたします。

詳細はガチャ開催時のお知らせにてご確認ください。

ドリフェス限定メンバーの特訓後イラストを公開！

3月14日(土)0時から始まるゲーム内イベント情報！

★5丸山彩（特訓後）★5チュチュ（特訓後）

3月14日(土)0時よりイベント「All☆Stars CiRCRiNG Fes!」・ガチャ「祝福のガールズ・トゥ・レディガチャ」の開催が決定いたしました。

イベント名：All☆Stars CiRCRiNG Fes!

ガチャ名：祝福のガールズ・トゥ・レディガチャ

【イベントあらすじ】

「今回のイベント名を発表します。その名も--『CiRCRiNGフェス』！」まりなと凛々子の高らかな宣言と共に、1日限りのシャッフルバンドが編成される！

イベントP報酬で獲得できるメンバーのイラストを公開！

「祝福のガールズ・トゥ・レディガチャ」より登場する期間限定メンバーの特訓後のイラストを公開！

9周年記念プレゼントコードの配布が決定！

★3椎名立希（特訓前）★3椎名立希（特訓後）★3松原花音（特訓前）★3松原花音（特訓後）★4マスキング（特訓後）★4宇田川あこ（特訓後）★5二葉つくし（特訓後）★5山吹沙綾（特訓後）★5宇田川巴（特訓後）★5大和麻弥（特訓後）

9周年記念プレゼントコードの配布が決定いたしました。

3月31日(火)23時59分までに、公式WEBショップにてプレゼントコードを入力することで、「無償スター300個「ブーストドリンク3個」を獲得することができます。

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年夏には夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」とは

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」の世界観を軸に展開される、リズム＆アドベンチャーゲーム。

簡単操作のリズムゲームは最大5人で同時に遊ぶことができ、アニメやライブでお馴染みの楽曲や有名アニメソングのカバー楽曲を楽しめる。また、ストーリーシーンではハイクオリティなLive2Dを搭載しており、キャラクターが生き生きと動く。

提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2026年3月16日(月)に9周年を控え、今後の展開への期待も高まっている。

タイトル：「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」

ジャンル：リズム＆アドベンチャーゲーム

提供開始：2017年3月16日(木)

配信：App Store、Google Play

利用料金：基本プレイ無料、アイテム課金制

公式サイト：https://bang-dream.bushimo.jp/

公式X：https://x.com/bang_dream_gbp（@bang_dream_gbp）

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_gbp_official/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/garupa/id1195834442

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.craftegg.band

