創業377年の老舗お酢メーカー マルカン酢公式通販サイトで「リンゴ酢仕立ての旬しぼり」キャンペーンを3/14(土)より期間限定開催

マルカン酢株式会社

マルカン酢株式会社（本社：神戸市東灘区／代表取締役会長 兼 社長：笹田 隆、以下当社）は、「マルカン酢公式オンラインショップ」にて、2026年3月14日（土）から3月28日（土）までの期間限定で、「リンゴ酢仕立ての旬しぼり」シリーズの「愛媛みかん」「高知ゆず」を特別価格にて販売いたします。さらに、オンラインショップ会員のお客様には500ポイントをプレゼントいたします。

■江戸時代から続く歴史と伝統を持つ老舗食酢メーカー「マルカン酢」

1649年創業、377年の伝統を守る当社は、「私たちが一番おいしいと思うお酢をお届けしたい」という想いのもと、原料選びから製法に至るまで徹底した品質管理を行い、食酢づくりを続けてまいりました。家庭用から業務用まで幅広い商品ラインアップを展開し、長年にわたり料理人やご家庭の食卓に寄り添ってきました。近年では、伝統を守りながらも時代のニーズに応える商品開発にも力を入れ、サステナビリティといった分野にも対応した商品づくりを進めています。

■爽やかな果実の味わいを楽しめる「飲む酢」シリーズ

「リンゴ酢仕立ての旬しぼり」シリーズは、果実の風味とリンゴ酢のさっぱりとした味わいを楽しめる人気の「飲む酢」シリーズです。水や炭酸水で割ってお楽しみいただけるほか、ヨーグルトやデザートにかけるなど、さまざまなアレンジでもお楽しみいただけます。今回のキャンペーンでは、甘みとやさしい香りが広がる「愛媛みかん」と、爽やかな香りとすっきりとした味わいが特徴の「高知ゆず」の2種類を通常よりお得な価格で販売します。商品ともに柑橘の爽やかな風味とリンゴ酢のまろやかな酸味が調和した、毎日の健康習慣にも取り入れやすい味わいです。

実施内容

■「リンゴ酢仕立ての旬しぼりセット」 特別価格キャンペーン

公式オンラインショップで「リンゴ酢仕立ての旬しぼり」シリーズの「愛媛みかん」と「高知ゆず」を各3本ずつ詰め合わせた6本セットをご用意し、通常価格3,870円（税込）のところ、特別価格3,600円（税込）で販売いたします。また、期間中、公式オンラインショップで税込4,500円以上お買い上げのお客様を対象に、送料を無料とし、さらにオンラインショップ会員限定で500ポイントを進呈します。ポイントは、マルカン酢公式オンラインショップでの次回以降のお買い物にご利用いただけます。

公式オンラインショップ：https://shop2.marukan.com/

「リンゴ酢仕立ての旬しぼり」シリーズについて

【リンゴ酢仕立ての旬しぼり 愛媛みかん】

瀬戸内海の海に面した山の斜面一面に広がったみかん畑で太陽の光をいっぱい浴びて育った、力強い甘味と酸味の温州みかんを使用オレンジ果汁と合わせ、力づよい果汁感に仕上げています。

内容量：500ml

4倍稀釈時、果汁14％

URL：https://shop2.marukan.com/view/item/000000000178?category_page_id=ct12

【リンゴ酢仕立ての旬しぼり 高知ゆず】

日本一のゆずの産地、高知県の山あい一面にゆず畑が広がっています。年間を通じて温暖ながら寒暖差の激しい気候の中で大きく香り高く育ったゆず果汁を使用しました。

内容量：500ml

4倍稀釈時、果汁2％

URL：https://shop2.marukan.com/view/item/000000000181?category_page_id=ct12

「マルカン酢 公式オンラインショップ」について

当社では、公式オンラインショップ（https://shop2.marukan.com/）にて、家庭用商品からギフト商品まで幅広いラインアップを取り揃えております。お酢やぽん酢、果実酢など日々の食卓に寄り添う商品をはじめ、季節の贈り物や年末年始のご挨拶に最適なギフト商品も多数ご用意しています。24時間いつでもオンラインでご注文いただけます。

マルカン酢株式会社について

1649年創業、377年の伝統を守る当社は、「私たちが一番美味しいと思うお酢をお届けしたい」という強い思いで品質にこだわった製品づくりを続けています。当社は、お酢の力と素材本来の美味しさお客様に届けるため、化学調味料不使用、抽出エキス不使用など、シンプルに原材料を配合した家庭用商品の開発に注力しています。377年の歴史を重ねながらも、ベンチャー精神でお酢や酢酸菌のもつ可能性を追求し、魅力を提案し続けています。

【会社概要】

■社名 ： マルカン酢株式会社

■本社所在地 ：神戸市東灘区向洋町西5丁目6番

■創業：1649年（慶安2年）

■代表：代表取締役会長 兼 社長 笹田 隆

代表取締役 勝木 慶二郎

代表取締役 笹田賢吾

■資本金： 3,000万円

■事業内容： 食酢の製造販売及び関連食材の販売

■URL：https://www.marukan.com/