AKKODiSコンサルティング執行役員 田中 健司ら共著による書籍『CAFではじめるAzureクラウド導入＆運用ガイド - AI Ready実現の最適解』を出版

AKKODiSコンサルティング株式会社

世界30ヵ国で企業のイノベーションと成長を加速させるデジタルエンジニアリングコンサルティングを展開する AKKODiS の日本法人で、現場変革の力とデジタル技術により企業の生産性向上とAIトランスフォーメーションの実現を支援する AKKODiS コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎健一郎、以下 AKKODiS）の執行役員 兼 Cloud & AI Solution本部 本部長 田中 健司と、同本部木幡 健文の共著による書籍『CAF ではじめるAzureクラウド導入＆運用ガイド - AI Ready実現の最適解』を出版したことをお知らせします。



本書は、Azure を用いたクラウド導入・運用を成功に導くための実践的フレームワークである CAF（Cloud Adoption Framework）に基づき、企業のDX支援に長年携わってきた著者の知見を体系的に整理した一冊です。クラウドの基本概念から導入プロセス、運用設計、さらにはAI活用を見据えたクラウド基盤の構築ポイントまで、実務ですぐに実践できる内容を幅広く網羅しています。

著者：AKKODiS コンサルティング株式会社 執行役員 田中 健司のコメント

「今、私たちはビジネスの歴史における大きな転換点に立っています。生成AIの急速な普及により、クラウドは単なる「IT基盤」から、企業の競争力を決定づける「知能の源泉」へと進化しました。しかし、多くの日本企業がAI導入に挑みながらも、その真の価値を享受できずに足踏みしているのが現状です。その最大の要因は、AIを受け入れるための土台、すなわち「AI Ready」なクラウド基盤の欠如にあります。

本書は、クラウド導入におけるグローバル標準のフレームワーク「CAF」を軸に、私がこれまで1,000社以上の企業支援を通じて培った、日本固有の組織課題に対する知見をすべて注ぎ込みました。単なる技術解説に留まらず、戦略策定からガバナンス、そしてAIを実運用に乗せるための具体的なロードマップまで、現場で即座に決断を下すための「実践の型」を提示しています。

AIを単なる一過性のブームで終わらせるのか、それとも持続的な成長を牽引する武器へと変えるのか。その答えは、いかに強固なクラウドのグランドデザインを描けるかにかかっています。クラウド活用を次のステージへ進め、真のデジタル変革を目指すすべてのリーダーにとって、本書が確かな指針となることを確信しています。」



田中 健司プロフィール

約20年間、システムインテグレーターとして多様な業界の企業のDX実現を目的に、大規模インフラ、クラウド、アプリケーション案件のプロジェクトマネージャー・事業責任者を歴任。これまで 1,000社以上 の企業支援実績を持ち、クラウド事業を強みとして上場企業の執行役員としての組織統括、新規サービスの立ち上げ・収益化にも従事。

現在は AKKODiS にて Cloud & AI Solution 本部を統括し、企業のDX基盤構築とクラウド活用の高度化を支援している。

【書籍概要】

タイトル：『CAF ではじめるAzure クラウド導入＆運用ガイド - AI Ready実現の最適解』

著者名：田中 健司、木幡 健文

発行元：日経BP

定価：3,300円（税込）

構成：全8章、312 ページ

詳細：https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/26/02/20/02496/

Amazonの販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/4296209477/

AKKODiSコンサルティング株式会社について

Akkodisは、テクノロジーを駆使してプロセスや製品の開発、運用、最適化のあり方を再定義し、企業のイノベーションと成長を加速させるグローバルなデジタルエンジニアリングコンサルティング企業です。AI、データ、クラウド、エッジ、ソフトウェアエンジニアリングにおける深い専門性を強みに、戦略策定からコンサルティング、人財開発、実装まで、テクノロジーと人財を融合した包括的なソリューションを提供します。Akkodis Intelligenceへのコミットメントにより、テクノロジーの飛躍的な力と、人の創造性と協働という代替不可能な強みを結びつけ、企業の競争力を高めます。

Adecco Groupの一員としてスイスに本社を構え、Akkodisは30か国以上で50,000人のエンジニアとテックコンサルタントを擁し、Consulting、Talent、Solutions、Academyのサービスを展開しています。業界横断的な視点と確かな実行力により、複雑な課題を解決し、持続可能な成長を実現します。



日本法人のAKKODiSコンサルティング株式会社は、「日本企業を、世界企業へ、現場変革から。」をビジョンに掲げ、6,000名を超える現場に精通したテックコンサルタントのチームが、顧客組織の現場と融合＜フュージョン＞する独自のアプローチにより、組織内部から変革を促進し、AIトランスフォーメーションを通じた飛躍的な生産性向上と世界スケールの事業をお客様と共に創出します。

【AKKODiSウェブサイト】 https://www.akkodis.co.jp/