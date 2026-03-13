【新機能】イベント告知ページ、AIが1分で作ります！BtoBプラットフォーム「Qube」が『イベントLP自動生成機能』をリリース

株式会社シー・エス・エス

株式会社シー・エス・エス（本社：東京都品川区、代表取締役：佐川 学、以下「当社」）は、自社サービスであるBtoBコミュニケーションプラットフォーム「Qube」において、AIがイベントのランディングページ（LP）を自動生成する新機能（先行体験版）をリリースいたしました。

■ イベント準備の「お悩み」を解決

Qubeはこれまで、イベント管理やチャット機能などを通じて多くのビジネス交流を支援してきました。イベントを主催するにあたり、大きなハードルとなるのが「告知ページの作成」です。 「デザインのセンスがない」「心に刺さるキャッチコピーが書けない」「制作会社に頼む予算や時間がない」といった課題を解決し、Qube上でのイベント立ち上げをさらにスムーズにするため、最新AIを活用した本機能を開発しました。「イベント情報を入力してボタンを押すだけ」で本格的なページが完成します。

■ 用途に合わせて選べる！2つのLP作成方法

※イベントLPページの完成イメージ1. 【超時短】すべてお任せ！イベントページから「ワンクリック」で自動作成

Qubeに登録したイベントページから、ボタンを1つ押すだけ。AIが日時・場所・概要などの基本情報を自動で読み取り、ページを自動生成します。専門的な知識やLP作成の経験が一切なくても、誰でもあっという間に本格的なLPが立ち上がります。

※イベントLPページ作成手順2. 【高品質】テーマを選択！イベントの雰囲気に合わせた専用LPを自動生成

Qubeに登録されたイベントを選択し、「ビジネス」「ラグジュアリー」「ポップ」などのテーマを選ぶだけ。 （※テーマは「ビジネス」「フューチャー」「ラグジュアリー」「ポップ」「モノクロ」「レトロゲーム」の全6種類） AIが選ばれたテーマに合わせて専用LPを自動生成します。

■ 開発担当者のコメント

※イベントLPページの完成イメージ

「一番苦労したのは、AIに『事実だけを書かせること』と『テーマに沿ったデザインにすること』の両立でした。AIへの指示（プロンプト）を工夫し、設計と見た目の役割を分けることで、安定したLP生成を実現しました。今後は、AIがさらに自律的に動く『AIエージェント』によるLP生成を目指しています！」

■ サービス/企業情報

・Qubeについて

BtoBコミュニケーションプラットフォーム「Qube」

詳細はこちら： https://qube-q.com/

・株式会社シー・エス・エスについて

創業50年の実績と信頼。DX推進・AI開発導入支援を展開。

詳細はこちら： https://www.css-net.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

【報道関係者様からのお問い合わせ】

株式会社シー・エス・エス

デジタルマーケティング部

担当：清水

Email：mail_qube@css-net.co.jp

【サービスに関する無料相談・お問い合わせ】

お問い合わせフォーム： [https://www.css-net.co.jp/contactlist/service/(https://www.css-net.co.jp/contactlist/service/)]