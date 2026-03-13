ZEROTOKYO 3RD ANNIVERSARY DAY1 “SOUNDGATE × ASOBIZA”開催！石野卓球 × 新しい学校のリーダーズが共演し、アニバーサリーの夜を華やかに彩る!!

株式会社TSTエンタテイメント

Z HALLには、日本のテクノシーンを牽引し続けるレジェンドDJ・石野卓球が登場。 電気グルーヴとしての活動のみならず、DJとして世界各国のクラブやフェスティバルでプレイを続けてきた石野 卓球。長年培われた唯一無二のグルーヴで、フロアを圧倒的な熱量へと導く。

そして、日本発のカルチャーアイコンとして世界的な注目を集める新しい学校のリーダーズがZEROTOKYOに 初登場。国内外のフェスやツアーを通じて存在感を高め、日本のポップカルチャーを象徴する存在として躍進を 続けている。

さらに、国内外のクラブシーンで高い評価を受けるDJ / プロデューサーLicaxxx、Yohji Igarashiがラインナップし、ZEROTOKYOのメインフロアをジャンルレスなグルーヴで彩る。

RINGでは、BUDDHAHOUSE、DJ WILDPARTY、okadada、PARKGOLFによるSPECIAL B2B SETを展開。 シーンを横断する個性豊かなDJたちが、この日だけのスペシャルセッションを繰り広げる。

ZEROTOKYOの3周年を祝うアニバーサリーの幕開けとなるDAY1。 クラブカルチャーとポップカルチャーが交差する特別な一夜を、ぜひフロアで体感してほしい。

EVENT INFO

2026.4.10(金)

ZEROTOKYO 3RD ANNIVERSARY DAY1

“SOUNDGATE × ASOBIZA”

@ZEROTOKYO

OPEN 10PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-3rd-anniversary-0410/

DOOR：\5,000-

GOLD PASS TICKET：\7,000-（優先入場・入場料金含む）

FASTPASS TICKET：\4,500-（優先入場・入場料金含む）

AFTER 1:30AM：\3,000-（当日販売のみ、1:30以降のご入場）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/zerotokyo-3rd-anniversary-0410

【RA】https://ja.ra.co/events/2390148

＜GOLD PASS特典＞

１.最前列エリア入場可(新しい学校のリーダーズ出演終了まで)

２.グラスシャンドン1Dチケット付き

３.最優先入場

【Z HALL】

- SOUNDGATE × ASOBIZA -

LIVE：新しい学校のリーダーズ

DJ：石野卓球 / Licaxxx / Yohji Igarashi and more

【RING】

- SPECIAL B2B SET -

DJ：BUDDHAHOUSE / DJ WILDPARTY / okadada / PARKGOLF

【R BAR】

- mixing asbz -

ARTIST INFO

石野卓球

1989年にピエール瀧らと"電気グルーヴ"を結成。1995年には初のソロアルバム『DOVE LOVES DUB』をリリース、この頃から本格的にDJとしての活動もスタートする。

1997年からはヨーロッパを中心とした海外での活動も積極的に行い始め、1998年にはベルリンで行われる世界最大のテクノ・フェスティバル"Love Parade”のFinal Gatheringで150万人の前でプレイした。1999年から2013年までは１万人以上を集める日本最大の大型屋内レイヴ"WIRE"を主宰し、精力的に海外のDJ/アーティストを日本に紹介している。2012年7月には1999年より2011年までにWIRE COMPILATIONに提供した楽曲を集めたDisc1と未発表音源などをコンパイルしたDisc2との2枚組『WIRE TRAX 1999-2012』をリリース。

2015年12月には、New Orderのニュー・アルバム『Music Complete』からのシングルカット曲『Tutti Frutti』のリミックスを日本人で唯一担当した。そして2016年8月、前作から6年振りとなるソロアルバム『LUNATIQUE』、12月にはリミックスアルバム『EUQITANUL』をリリース。2017年12月27日に1年4カ月ぶりの最新ソロアルバム『ACID TEKNO DISKO BEATz』をリリースし、2018年1月24日にはこれまでのソロワークを8枚組にまとめた『TakkyuIshino Works 1983～2017』リリース。

現在、DJ/プロデューサー、リミキサーとして多彩な活動をおこなっている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9RVo9BqIdu4 ]

石野卓球 『Rapt In Fantasy (Radio Edit)』Ver.1

新しい学校のリーダーズ

自称「青春日本代表」。

全曲メンバー振付によるパワフルなダンスと唯一無二のライブパフォーマンスで国内外から注目を集め、アジアのカルチャーを世界へ発信する88risingより2021年に世界デビュー。代表曲「オトナブルー」はTikTok総再生33億回を突破し、世界的なバイラルヒットを記録。NHK紅白出演、Coachella単独出演を経て、2025年には自身最大規模となる結成10周年記念ライブを開催、日本・アジア・オーストラリア全18都市を巡るツアーを成功させた。

そして結成11周年を迎える2026年、ヨーロッパの大型フェスティバルへの出演を経て、7月19日にはロンドンの名門ライブハウスRoundhouseでの単独公演「“LONDON 降臨” AG! 11th Anniversary Show」を開催。セーラー服をまとった“青春日本代表”は、国境もジャンルも軽やかに越えながら、今もなお世界中の観客を熱狂させ続けている。

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO

ZEROTOKYO OFFICIAL RA ACCOUNT

RA：https://ja.ra.co/clubs/210778

※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。