新発売電動クロスバイク「URBAN BELT 650」と最軽量級子ども自転車を体験 ‐ wimo、有明ガーデン「ありあけ乗り物ガーデン」に出展

wimo株式会社

wimo株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：洪佳莎）は、2026年3月14日（土）に住友不動産ショッピングシティ有明ガーデンで開催されるイベント「ありあけ乗り物ガーデン」に出展し、キッズバイクおよび電動アシスト自転車の試乗・展示を行います。

本イベントは「TOKYOキッズフェスタ」の企画の一環として開催され、クララグループ各社が連携し、交通安全や自転車の楽しさを体験を通して学べるプログラムを提供します。

3月14日（土）「ありあけ乗り物ガーデン」ー wimo 自転車を乗ってみよう～

wimoブースでは、GOOD DESIGN受賞の電動アシスト自転車や、本格仕様のキッズバイクを展示し、実際に試乗体験を提供いたします。

超軽量で扱いやすい子ども自転車や、メンテナンス性に優れたベルトドライブ搭載の電動アシスト自転車など、wimoの自転車を実際に見て、触れて、安心な乗り心地をご体感いただけます。

また、3月6日に発売したばかりの電動クロスバイク「URBAN BELT 650」も展示および試乗が可能です。街乗りに最適化されたモデルで、静かでクリーンなベルトドライブを採用しています。

最新電動アシストクロスバイク URBAN BELT 650

イベントでは、クララグループ各社が連携し、交通安全をテーマとした体験型プログラムを実施します。子ども向け自転車体験、補助輪外し教室やシェアサイクルの利用シーンを題材にした交通安全クイズなど、楽しみながら自転車の安全な乗り方を学べる内容となっています。また、プロバスケットボールクラブ「TUBC」のマスコットキャラクターによる写真撮影会も予定されています。

wimo kids展示、補助輪外し教室

当日イベント参加の方には、オリジナルグッズプレゼントします。また、一部の商品の販売も行っており、お気に入りの商品を当日に乗って帰ることもできます。ご遠方の方でも、イベントキャンペーン価格でwimo公式サイト(https://onlinestore.wimo.co.jp/)から商品をご購入いただけます。

イベント概要

イベント名：ありあけ乗り物ガーデン

開催日：2026年3月14日（土）

会場：住友不動産ショッピングシティ 有明ガーデン

場所：1F スポーツエンターテイメント広場

参加費：無料

クララグループブース主なプログラム

・最新キッズバイク＆電動アシスト自転車 試乗・展示（wimo）

・補助輪外し教室・自転車メンテナンス相談（バイチャリ）

・交通安全体験クイズ（チャリチャリ × 湾岸警察署）

・TUBCマスコット「ユナイト」写真撮影会

wimoについて

wimo株式会社（https://www.wimo.co.jp）は、日本国内で自社ブランドの自転車および関連製品を展開するモビリティブランドです。

メンテナンスフリーなベルトドライブを採用した電動アシスト自転車「COOZY」「URBAN BELT」シリーズや、本格仕様の子ども用自転車「wimo kids」シリーズなど、デザイン性と品質を兼ね備えた自転車を展開しています。