ラクス、「楽楽電子保存」に「カード払い連携」機能を提供開始

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下 ラクス）は、電子帳簿保存システム「楽楽電子保存」において、2026年3月12日（木）より新機能「カード払い連携」を提供開始いたしました。

本機能により、帳票保存から支払いまでを一気通貫で対応できるほか、銀行振込指定の請求書であっても、クレジットカード決済が可能となり、実質的な支払期限を最大約60日間※1 繰り延べることで、中小企業の資金繰り改善と柔軟な資金活用を支援いたします。

「請求書の受領」と「支払い」をシームレスに

国内のBtoB決済市場は依然として「銀行振込」が主流です。経理業務においては、請求書の受領・保管のデジタル化が進む一方で、「支払い」ではネットバンキングへの手入力業務や振込データの作成といったアナログな作業が残っていました。

「カード払い連携」機能は、「楽楽電子保存」にアップロードした請求書の支払いを、銀行振込ではなくクレジットカード決済で行うことができる機能です※2 。取引先がクレジットカード決済に対応していない場合でも、利用ユーザーの名義で取引先指定の銀行口座へ支払いを完了させることができます。また、「楽楽電子保存」に保存した請求書データからシームレスに支払い手続きへ移行できるため、書類の受領・保存から決済までを一気通貫でデジタル化できます。

解決する課題

- 資金繰りの改善クレジットカードの引き落とし日まで、実質的な支払いを最大約60日間※1 繰り延べることができます。手元のキャッシュフローを安定させ、成長投資への資金活用を支援します。- 支払業務の効率化銀行振込の手続きが不要となり、PC画面上の操作だけで支払いまで対応できます。振込データの作成や銀行窓口へ行く手間を削減します。

手数料優遇キャンペーンを実施

本機能の提供開始を記念し、「カード払い連携」機能を導入しやすい特別手数料率で提供するキャンペーンを実施いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17058/table/148_1_297077ad42b066475d5a597aa2051da3.jpg?v=202603130451 ]



注意事項

- 弊社指定の特設サイト経由からの新規登録のみが対象となります。- 対象条件・特典内容・対象期間は、変更となる場合があります。- 手数料率は税抜表示となります。

▼詳細・登録はこちら

https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/denshihozon/lp/cardpayment/

「楽楽電子保存」とは

「楽楽電子保存」は、電子帳簿保存法の要件に即した帳票の保存業務を効率化できる、AI技術を搭載したクラウド型電子帳簿保存システムです。メール添付やダウンロード等の電子書類、紙書類のスキャン取り込みに対応し、請求書や領収書、納品書などのあらゆる書類の一元管理を実現します。

法対応において重要となる認定タイムスタンプの付与に対応しているほか、AI-OCRが検索要件となる取引年月日・金額・取引先などを自動で読み取ります。さらに「楽楽明細」との自動連携も可能なため、手入力の手間を削減し、具体的な法対応をサポートします。

2025年9月時点で、累計導入社数2,000社以上に利用されています。

今後の展望

ラクスは、「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」というミッションのもと、バックオフィス業務の「デジタル完結」をより一層推進してまいります。これまでの業務支援に加え、本機能による「決済」機能の統合を通じて、アナログな手続きが残りやすい支払業務の課題を解消します。今後も、企業の業務課題に寄り添うサービス改善を続け、企業の生産性向上を支援してまいります。

※1 クレジットカードの締め日や支払日、および本サービスの利用実行日によって延長日数は変動します。

※2 有料版「楽楽電子保存」だけでなく、無料版をご利用中のお客さまもご利用いただけます。

会社概要

株式会社ラクス

本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/



※ 掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

※ 文中の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。