★通販情報★3月23日(月)～　「墓場の画廊ONLINE STORE」にて、ゲームソフト「メダロット」シリーズの新グッズ発売が決定！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは、町田モディにて開催した【メダロット POP UP STORE】で販売した新規オリジナルグッズを、3月23日(月) 11時より「墓場の画廊ONLINE STORE」https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1110 にて発売開始いたします！



「メダロット」は、イマジニア株式会社より1997年11月28日に第1作が発売された、人間とロボットが共存する近未来を舞台にしたゲームシリーズです。ロボット同士を戦わせる世界観と、パーツやアイテムを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するシステムが支持され、シリーズ累計出荷本数は330万本を超えます。



スマートフォンアプリ『メダロットサバイバー』は1周年、『メダロットS』は6周年を迎え、2027年に迎えるシリーズ30周年に向けて、ますます勢いを増す「メダロット」シリーズ。

■新作グッズ情報

メタビー Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

ロクショウ Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

キービジュアル プルオーバーパーカー／11,000円(税込)

サイズ：M～XXL

手ぬぐい／1,650円(税込)

サイズ： W350mm×H900mm

アクリルスタンド 全30種／各1,100円(税込)

サイズ：メダロッター 本体：最大W63mm×H123mm、台座：W65mm×H28mm

メダロット 本体：最大W105mm×H103mm、台座：W47mm×H49mm

ブラインド両面アクリルキーホルダー 全20種／各990円(税込)

サイズ：W44mm×H51mm

ブラインドおまけ風シール 全12種／各440円(税込)

サイズ：48mm×48mm

メタルキーホルダー 全2種／各2,750円(税込)

サイズ：メタビー W55mm×H75mm

ロクショウ W55mm×H80mm

クリアファイル 2枚セット／1,100円(税込)

サイズ：A4(W220mm×H310mm)

アクリル万年カレンダー／2,970円(税込)

サイズ：W235mm×H161mm(枠サイズ)

「メダロットPOP UP STORE 事後通販」詳細

期間 2026年3月23日(月) ～

会場 墓場の画廊 ONLINE STORE

所在地 https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1110

(C) Imagineer Co., Ltd.