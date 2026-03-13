★通販情報★3月23日(月)～ 「墓場の画廊ONLINE STORE」にて、ゲームソフト「メダロット」シリーズの新グッズ発売が決定！
マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは、町田モディにて開催した【メダロット POP UP STORE】で販売した新規オリジナルグッズを、3月23日(月) 11時より「墓場の画廊ONLINE STORE」https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1110 にて発売開始いたします！
「メダロット」は、イマジニア株式会社より1997年11月28日に第1作が発売された、人間とロボットが共存する近未来を舞台にしたゲームシリーズです。ロボット同士を戦わせる世界観と、パーツやアイテムを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するシステムが支持され、シリーズ累計出荷本数は330万本を超えます。
スマートフォンアプリ『メダロットサバイバー』は1周年、『メダロットS』は6周年を迎え、2027年に迎えるシリーズ30周年に向けて、ますます勢いを増す「メダロット」シリーズ。
■新作グッズ情報
メタビー Tシャツ／5,500円(税込)
サイズ：M～XXL
ロクショウ Tシャツ／5,500円(税込)
サイズ：M～XXL
キービジュアル プルオーバーパーカー／11,000円(税込)
サイズ：M～XXL
手ぬぐい／1,650円(税込)
サイズ： W350mm×H900mm
アクリルスタンド 全30種／各1,100円(税込)
サイズ：メダロッター 本体：最大W63mm×H123mm、台座：W65mm×H28mm
メダロット 本体：最大W105mm×H103mm、台座：W47mm×H49mm
ブラインド両面アクリルキーホルダー 全20種／各990円(税込)
サイズ：W44mm×H51mm
ブラインドおまけ風シール 全12種／各440円(税込)
サイズ：48mm×48mm
メタルキーホルダー 全2種／各2,750円(税込)
サイズ：メタビー W55mm×H75mm
ロクショウ W55mm×H80mm
クリアファイル 2枚セット／1,100円(税込)
サイズ：A4(W220mm×H310mm)
アクリル万年カレンダー／2,970円(税込)
サイズ：W235mm×H161mm(枠サイズ)
「メダロットPOP UP STORE 事後通販」詳細
期間 2026年3月23日(月) ～
会場 墓場の画廊 ONLINE STORE
所在地 https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1110
(C) Imagineer Co., Ltd.