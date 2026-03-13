★通販情報★3月23日(月)～　「墓場の画廊ONLINE STORE」にて、ゲームソフト「メダロット」シリーズの新グッズ発売が決定！

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは、町田モディにて開催した【メダロット POP UP STORE】で販売した新規オリジナルグッズを、3月23日(月) 11時より「墓場の画廊ONLINE STORE」https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1110 にて発売開始いたします！



「メダロット」は、イマジニア株式会社より1997年11月28日に第1作が発売された、人間とロボットが共存する近未来を舞台にしたゲームシリーズです。ロボット同士を戦わせる世界観と、パーツやアイテムを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するシステムが支持され、シリーズ累計出荷本数は330万本を超えます。



スマートフォンアプリ『メダロットサバイバー』は1周年、『メダロットS』は6周年を迎え、2027年に迎えるシリーズ30周年に向けて、ますます勢いを増す「メダロット」シリーズ。


■新作グッズ情報


メタビー Tシャツ／5,500円(税込)
サイズ：M～XXL




ロクショウ Tシャツ／5,500円(税込)
サイズ：M～XXL




キービジュアル プルオーバーパーカー／11,000円(税込)
サイズ：M～XXL




手ぬぐい／1,650円(税込)
サイズ： W350mm×H900mm






アクリルスタンド　全30種／各1,100円(税込)
サイズ：メダロッター　本体：最大W63mm×H123mm、台座：W65mm×H28mm
　　　　メダロット　本体：最大W105mm×H103mm、台座：W47mm×H49mm




ブラインド両面アクリルキーホルダー 全20種／各990円(税込)
サイズ：W44mm×H51mm




ブラインドおまけ風シール 全12種／各440円(税込)
サイズ：48mm×48mm




メタルキーホルダー 全2種／各2,750円(税込)
サイズ：メタビー　W55mm×H75mm
　　　　ロクショウ　W55mm×H80mm




クリアファイル 2枚セット／1,100円(税込)
サイズ：A4(W220mm×H310mm)




アクリル万年カレンダー／2,970円(税込)
サイズ：W235mm×H161mm(枠サイズ)



「メダロットPOP UP STORE　事後通販」詳細


期間　2026年3月23日(月) ～


会場　墓場の画廊 ONLINE STORE


所在地　https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1110



(C) Imagineer Co., Ltd.