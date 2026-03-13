THE GALLERY企画展　東京カメラ部10選U-22展「次世代が切り取った世界 2026」を開催

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、ニコンプラザ東京・大阪の写真展会場「THE GALLERY」にて、THE GALLERY企画展 東京カメラ部10選U-22展「次世代が切り取った世界 2026」を2026年4月14日（火）より開催します。

■写真展紹介

2020年より6回にわたり、東京カメラ部との共催企画として“次世代を担う若者が撮影する作品”をテーマにしたフォトコンテストを開催。6回の実施でお寄せいただいた作品は計51,312点にのぼります。各回の応募作品の中から10作品を選出し、これまで60作品（60名）を「東京カメラ部10選U-22」に認定しました。

2025年に認定された10名の皆さまには、特典であるミラーレスカメラ「Z シリーズ」のモニター機を用いて、新たな作品を制作いただきました。本展では、その10名の作品と、これまでに「東京カメラ部10選U-22」に認定された23名、計33名の作品を写真展会場「THE GALLERY」にて展示します。次世代を担う若きクリエイターの皆さまがカメラで切り取る世界を、写真展会場にてぜひご覧ください。

【出展者（五十音順、敬称略）】

10選U-22 2025

井澤 舞香 | 一ノ瀬 まい、片山 智大、北原 政生、佐間野 裕生、はく、長谷 野乃子、はる、松木 佑典、LuqK（るあ）、渡邉 シバ

10選U-22 2024

津坂 颯次朗、長崎 美由輝 | minu、Nitto、水谷 草之介、Renon、渡邉 光

10選U-22 2023

彩、倉場 康太、武村 拓海、平田 和義、横川 博樹

10選U-22 2022

カノン、さいしゅん、中嶋 凌

10選U-22 2021

池田 拓海、児玉 一樹、佐藤 宏樹、Naka、長谷川 大悟、諸井 駿

10選U-22 2020

酒井 雄世、高橋 海斗、tomosaki

【東京カメラ部】

東京カメラ部は、ファン総数575万人超の日本最大級のSNS写真コミュニティです。累計投稿数は7,700万以上にのぼり、「世界中のクリエイターに自由な発表の場を提供」しています。投稿数の多さのみならず、投稿作品のレベルが高いことが特徴です。Instagram、Facebook、Xなどで運営しており、どなたでも無料で気軽にご参加いただけます。

■THE GALLERY 企画展 東京カメラ部10選U-22展「次世代が切り取った世界 2026」

会場：ニコンプラザ東京THE GALLERY、ニコンプラザ大阪THE GALLERY

展示期間：東京 2026年4月14日（火）～4月27日（月）

大阪 2026年5月8日（金）～5月20日（水）

開館時間：10時30分～18時30分（日曜日休館／最終日は15時まで）

■東京カメラ部10選U-22展「次世代が切り取った世界 2026」トークイベント開催

会場：ニコンプラザ東京 ショールーム、ニコンプラザ大阪 ショールーム

日時：東京 2026年4月18日（土）14:00～15:00

大阪 2026年5月9日（土）14:00～15:00

開場時間：13時15分～

登壇者：東京カメラ部10選U-22出展者（予定）

■「THE GALLERY」について

「THE GALLERY」は2017年に東京・大阪に開設した写真文化の普及・向上を目的とする写真展会場です。ニコンの機材を用いて著名な写真家が制作した質の高い作品を展示する企画展の他、ニッコールクラブ会員展、写真団体展などを開催します。