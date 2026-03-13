人気番組「かまいたちの掟」ロケ地を巡る聖地巡礼ツアーを開催！

山陰中央テレビジョン放送株式会社2024年、2025年と、好評を博した聖地巡礼バスツアーを今年も開催！

TSKさんいん中央テレビ（本社：島根県松江市）は、同局制作の人気番組「かまいたちの掟」のロケ地などを巡る特別ツアー「かまいたちの掟 聖地巡礼日帰りツアー」 を企画、3/18（水）午前９時から申込受付を開始します。

本ツアーは、5/17（日）に松江市で開催されるイベント 「かまいたちの掟 感謝祭2026」 に合わせて実施するもので、番組ファンが実際にロケ地を巡りながら番組の世界観を体感できるツアーです。

今年は島根方面と鳥取方面の２つのコースをご用意しました。山陰の観光スポットと番組ゆかりの地を巡る日帰りバスツアーとして実施します。募集定員は40名、定員に達し次第募集を締め切ります。

ツアーの詳細は以下のページをご覧ください。

https://tsktourdesk.com/tour/606/

■ツアー概要

出発日・旅行代金： 2026年5月16日（土）鳥取方面 16,800円（お一人様、税込）

2026年5月18日（月）島根方面 17,600円（お一人様、税込）

食事： 昼食１回

添乗員： 同行します

お申込み方法： 3/18（水）午前9時より、下記お申込みフォームから申込いただけます

https://tsk-tv.com/webtool/travel/

募集定員： 各コース40名（最少催行人員20名）

■ツアーの見どころ

■ 人気番組「かまいたちの掟」のロケ地を巡る聖地巡礼ツアー

■ TSKさんいん中央テレビ本社スタジオの見学付き

■ 山陰の人気観光スポットやグルメも楽しめる日帰り旅行

■ツアー行程

■ 5月16日（土）鳥取方面コース

自然体験施設などを巡りながら、番組の世界観を楽しむコースです。

主な行程（予定）

米子空港 （10:45）→ JR米子駅（11:30） → 白鳳の里（昼食） → 弥生の館むきばんだ→森の国 → TSKさんいん中央テレビ（スタジオ見学）→JR 松江駅（17:15）

■ 5月18日（月）島根方面コース

出雲大社など山陰を代表する観光地も巡るコースです。

主な行程（予定）

JR松江駅 （8:30）→ TSKさんいん中央テレビ（スタジオ見学）→坂根屋（和菓子作り体験）→ 島根ワイナリー（昼食・買い物）→ 出雲大社・神門通り（自由散策）→ 吉岡製菓（お買い物）→ 出雲空港（15:30） → JR松江駅（16:30）

旅行企画・実施（お問合せ先）

TSKさんいん中央テレビ（島根県知事登録旅行業第2-109号）

総合旅行取扱管理者 田部泰典

メール：travel@tsk-tv.co.jp