大分県初の路線バス全線導入！亀の井バスが運行する路線バス全線でクレジットカード等のタッチ決済による乗車サービスを開始します

亀の井バス株式会社（本社：大分県別府市、代表取締役社長：本田 哲、以下：亀の井バス）、株式会社ニモカ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：田端 敦）、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）、株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好）、西鉄エム・テック株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：安田 堅太郎）、株式会社小田原機器（本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：津川 直樹）、QUADRAC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高田 昌幸、以下：QUADRAC）は、2026年3月21日（土）より、亀の井バスが運行する路線バス全線において、三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用したクレジットカード等（※）のタッチ決済による乗車サービスの運用を開始します。

大分県のバス事業者において、路線バス全線へ導入することは初めての取り組みとなり、亀の井バスを普段ご利用されている地域住民の方だけでなく、交通系ICカードをお持ちでない訪日外国人等の幅広いお客さまにとって、事前の交通系ICカードの購入・チャージや現金での両替が不要となり、更なる利便性向上を図ります。



（※）タッチ決済対応のカード（クレジット、デビット、プリペイド）や、カードが設定されたスマートフォン等

【stera transit導入の背景】

別府市は、日本有数の温泉地として観光需要が高まる中、インバウンドを含む多様なお客さまの利便性向上のため、公共交通におけるキャッシュレス対応の強化が求められていました。また、亀の井バスでは、特に多客時における、現金取扱業務における乗務員負担の増加及び降車取扱い時間増による定時運行への影響が課題となっていました。こうした背景により、亀の井バスは一般路線バス全線にクレジットカード等のタッチ決済による乗車サービスを導入することとなりました。

【交通系ICカード「nimoca」とクレジットカード等のタッチ決済乗車サービスについて】

交通系ICカード「nimoca」と、クレジットカード等によるタッチ決済を組み合わせることで、利用者の多様なニーズに応えるキャッシュレス決済環境を交通事業者に提供することが可能となります。これにより、交通事業者が抱える「現金利用の低減化」、「インバウンド需要への対応」、「高齢者の移動手段確保等」といった課題解決に寄与することを目指しています。

今後も株式会社ニモカ、三井住友カード、株式会社ジェーシービー、QUADRACは連携を強化し、公共交通におけるキャッシュレス推進を通じて、地域社会の利便性向上および持続可能な社会構築に貢献してまいります。

【概要】

■サービス開始日

2026年3月21日（土)

■対象路線

亀の井バスが運行する一般路線バス全線（高速バスおよび定期観光バスを除く）

■対応ブランド

Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯

【亀の井バスへの乗車方法】

車両の乗降口付近に設置されたタッチ決済読み取り端末に、お手持ちのタッチ決済対応カードやカードが設定されたスマートフォン等をかざすだけでご利用いただけます。­­

【タッチ決済乗降履歴確認方法】

交通事業者向け決済及び認証のプラットフォームを提供する QUADRAC の Q-move サイト( https://q-move.info/ )にアクセスいただき、「マイページ」の会員登録手続きの後ご覧いただけます。

【タッチ決済について】

タッチ決済は、国内外で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用した決済方法です。対応の端末にタッチ決済対応のカード（クレジット・デビット・プリペイド）または、カードが設定されたスマートフォン等をタッチするだけで、サインも暗証番号の入力も不要(※)で、スピーディーかつ安心・安全にお支払いが完了します。ご利用いただける店舗は、コンビニエンスストア、ファストフードレストラン、スーパー、飲食店、ドラッグストア、書店、百貨店、商業施設等の店舗だけでなく、公共交通機関への導入も進む等、日常生活における利用シーンがますます拡大しています。

※一定金額以上のお支払いの場合は、サインまたはICカードの挿入と暗証番号入力等の本人確認が必要となることがあります。

【stera transit について】

決済プラットフォーム「stera」は、キャッシュレス導入に際した課題を解決するため、三井住友カードが、GMOペイメントゲートウェイ・GMOフィナンシャルゲートおよびVisaと共同で構築した事業者向け決済プラットフォームです。「stera transit」は、「stera」の決済プラットフォームと国際ブランドの非接触決済「タッチ決済」を活用した公共交通機関向けソリューションです。現金・事前チャージの必要がないという消費者の「利便性向上」に加え、「感染症予防対策」「インバウンド受け入れ環境の整備」「地域のキャッシュレス決済促進」等、交通分野にとどまらない幅広い効果も期待されます。また、「stera transit」の技術は、MaaSやスマートシティの認証基盤としても活用できます。今後も、全国各地で導入を予定しております。

【共同事業者の役割】

