【ホテルインターゲート東京 京橋】「江戸の粋を味わう相撲の夕べ―相撲文化体験と特製ちゃんこ鍋―」開催のお知らせ　開催日時：2026年4月4日（土）17:00～19:00

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート東京 京橋（東京都中央区、支配人：近藤 勇人）では、開業8周年を記念して、特製ちゃんこ鍋を愉しみながら元力士から相撲文化を学ぶ特別イベント「江戸の粋を味わう相撲の夕べ―相撲文化体験と特製ちゃんこ鍋―」を2026年4月4日（土）に開催いたします。

当社のブランドステートメントである「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化した“価値体験型ホテル”として2018年4月1日に開業した「ホテルインターゲート東京 京橋」は、ワークショップやイベントを通し、地域の伝統や文化を発信しています。開業から８周年を迎えるにあたり、特別イベント「江戸の粋を味わう相撲の夕べ―相撲文化体験と特製ちゃんこ鍋―」を開催いたします。

本イベントでは元力士をお招きし、お相撲さんの生活や裏話を知ることができる相撲文化講座をはじめ、迫力ある四股等のパフォーマンス、記念撮影を実施。また、元力士監修による「ホテルインターゲート東京 京橋 特製ちゃんこ鍋」を振舞います。本場の味を堪能しながら、相撲文化を間近にご体感いただける機会です。ご宿泊のお客様はもちろん、外来のお客様もご参加いただけます。

ぜひこの機会に、江戸の地で花開いた国技・相撲の奥深い魅力を再発見するひとときをお愉しみください。

さらに、4月1日（水）～8日（水）の期間限定で、ご宿泊のお客様限定のインターゲートラウンジ特別メニューとして、同特製ちゃんこ鍋をハッピーアワー（17:00～19:00）にてご提供いたします。

開業8周年記念特別イベント

「江戸の粋を味わう相撲の夕べ―相撲文化体験と特製ちゃんこ鍋―」概要

URL：https://www.intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/recommendation/20737.html

開催日時：2026年4月4日（土） 第1回 17:00～17:50 / 第2回 18:10～19:00

開催場所：ホテルインターゲート東京 京橋 2Fインターゲートラウンジ

料金：

ご宿泊のお客様 無料

外来のお客様 ラウンジ入場料2,000円（税込）

※通常、ご宿泊のお客様のみご利用可能なラウンジサービス（ハッピーアワー）をイベント開催時間内（17:00～19:00）に限り、外来のお客様もご利用いただけます。

※外来のお客様のご利用はご予約優先となります。お席に限りがございますので、事前にお問合せください。

お問い合わせ先：ホテルインターゲート東京 京橋 代表番号 03-5524-2929

開催内容：※同内容を2回開催いたします。

◆元力士監修「特製ちゃんこ鍋」の振る舞い

元力士が監修した、当ホテルオリジナルのちゃんこ鍋を提供いたします。

◆相撲文化講座

知っているようで知らないお相撲さんの生活や稽古場での裏話などをご紹介

◆パフォーマンス＆デモンストレーション

力強い「四股」の披露と実際にお相撲さんの身体にふれ、圧倒的な力を肌で感じる「押し体験」を実施予定です。

◆記念撮影

元力士とのフォトセッションをお愉しみいただけます。

※元力士監修「特製ちゃんこ鍋」はインターゲートラウンジ特別メニューとして、ご宿泊のお客様限定で、4月1日（水）～8日（水）の期間中、ハッピーアワー（17:00～19:00）にてご提供いたします。

インターゲートラウンジ（2階）サービス内容について

ご宿泊中、何度でもご利用いただけるカフェスタイルラウンジです。時間帯に応じてコーヒーなどのソフトドリンクやお酒、夜食や朝食などをご用意しております。

※ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。

6:00～7:00 こだわりのコーヒー・スムージー

7:00～10:30 焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん

10:30～20:00 こだわりのコーヒー・ソフトドリンク

15:00～20:00 アフタヌーンサービス

17:00～19:00 ハッピーアワー（カクテル・ワイン等）

20:00～22:00 ナイトタイム（お茶漬けバイキング）

