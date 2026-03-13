JMAC執筆『現場発「仕組み」で育てるOJT実務マニュアル」』発刊

株式会社日本能率協会コンサルティング

株式会社日本能率協会コンサルティング（本社：東京都港区・代表取締役社長：大谷羊平、以下JMAC）は、人材マネジメント領域の専門コンサルタント・村上剛による新刊『現場発！「仕組み」で育てるOJT実践マニュアル』を、2026年3月14日（土）に株式会社労務行政より発刊いたします 。本書は、多くの組織で課題となっている「OJTの属人化・形骸化」を解消するため、現場での豊富な支援経験に基づいた「仕組み化」のノウハウを体系的にまとめた一冊です 。図解や実践的な管理シートを豊富に盛り込み、現場ですぐに活用できる構成となっています 。

現場発「仕組み」で育てるOJT実務マニュアル」■ 書籍の概要

本書は、JMACのシニア・コンサルタントである村上剛が、属人化しやすいOJTを組織として機能させるための「仕組みづくり」を徹底解説した実務書です 。

書名：現場発！「仕組み」で育てるOJT実践マニュアル

著者：村上 剛（株式会社日本能率協会コンサルティング）

発売日：2026年3月14日

価格：2,640円（税込）

判型・頁数：A5判・200ページ

発行元：株式会社労務行政

ISBN：978-4-8452-6394-3

■ 発刊の背景：なぜ今「OJTの仕組み化」が必要なのか

多くの企業において、若手育成の主軸は依然としてOJTですが、実際には「教え方が分からない」「現場任せで実態が把握できない」といった悩みが絶えません 。特に昨今の人手不足や業務負荷の増大により、育成が後回しにされる「形骸化」や、指導者個人の資質に依存する「属人化」が深刻な課題となっています 。JMACは、コンサルティングの現場で培った「現場発」の視点から、これらを個人の努力ではなく「組織の仕組み」として解決すべきと考え、本書の執筆に至りました 。

■ 本書の詳細：現場で使いこなせる3つの特長

■目次

- 50以上の豊富な図解で視覚的に理解できる OJTのPDCAサイクルや計画作成の手順など、複雑なマネジメントの流れを豊富な図解（図表）で解説しているため、一目で内容を把握できます。- すぐに使える「10点の付録資料」をダウンロード可能 「OJT目標管理シート」や「OJT面談シート」など、現場でそのまま活用できる管理・運用ツールが10点収録されており、WEBサイトからデータをダウンロードして利用いただけます。- 具体的な事例で「あるある」な悩みを解消 「業務優先・育成後回し型」の事例など、現場で直面しがちなトラブルとその解決策を具体的に示しており、実務への適用イメージが湧きやすい構成です 。

第1章 OJTの考え方

第2章 OJTの現状と課題

第3章 OJTの仕組みの構築と運用

第4章 OJT担当者の育成、OJT対象者への教育

第5章 OJTを効率的・効果的に進める工夫

付録資料

■ 今後の展望

労働環境が激変する中で、次世代を担う人材の育成は企業の存続に関わる重要課題です。JMACは、ミッションである「現場から企業と社会を変えよう」という信念の下、本書を通じて、個人の経験に頼らない「持続可能な育成体制」の構築を支援してまいります 。今後も人的資本経営の推進や、デジタル技術（AI）を活用した自走支援など、最新の知見を活かしたコンサルティングサービスの提供に努めてまいります 。

【著者プロフィール】

JMAC村上剛村上 剛（むらかみ つよし）

株式会社日本能率協会コンサルティング（JMAC）

組織・人事コンサルティング事業本部 本部長

シニア・コンサルタント

大手事業会社を経てJMAC入社。人事制度改革や人材育成の仕組みづくりなど、人材マネジメント領域を中心に多数のコンサルティングを手掛ける。人的資本経営の推進や社会価値活動にも注力している 。

《株式会社日本能率協会コンサルティング 概要》

日本能率協会コンサルティング日本能率協会コンサルティング （JMAC）

所在地 ：〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22

日本能率協会ビル7階

TEL: 03-4531-4300（代表） FAX: 03-4531-4301

創 立 ：1980年4月1日（創業1942年）

資本金 ：2億5千万

社員数 ：約370名

経営コンサルティング業。戦略、マーケティング＆セールス、R＆D、生産、TPM、サプライチェーン、組織・人事、BPR、ITビジネスなど、クロスファンクショナルなコンサルティングサービスを展開。