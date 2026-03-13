Figma、新たなAI連携で「Code to Canvas」機能を拡充

Figma Japan株式会社

ブラウザベースの共同デザイン・プロダクト開発プラットフォームを提供するFigma, Inc.(https://www.figma.com/files/team/1249921575542449444/recents-and-sharing?fuid=1477174955574488966)（本社：米国サンフランシスコ）は、GitHub Copilot、Cursor、Warp、Factory Augment Code、Firebender(https://www.figma.com/mcp-catalog/)を新たなパートナーとして迎え、「Code to Canvas」機能の拡充を発表しました。これにより、Figma MCPサーバーを活用することで、ユーザーはエージェント型コーディングツールから生成されたUIをFigmaキャンバス上で編集可能なデザインに変換できるほか、コンテキストを失うことなくFigmaのデザインをコードに戻すことが可能になります。

Figma MCPサーバーは、チームがどこからでも開発を始められるワークフローを実現します。コードを活用してアイデアを素早く構築・検証し、Figmaの無限のデザインキャンバスを使ってチーム全体で探索・反復・ブラッシュアップすることができます。その結果、デザインとコードの間で双方向の「ラウンドトリップ（反復開発）」ループを生み出します。

「コードとキャンバスのループをどこから始めても完結できるよう、MCPパートナーをさらに拡充しています」とFigmaの共同創業者兼CEOのDylan Field（ディラン・フィールド）は述べています。「AIによって、誰もが思い描いたものを簡単に作れるようになる今、デザインこそが差別化の鍵となります。」

Figmaのプラットフォームにおいて、デザインは静的な画像をはるかに超えた存在です。Figmaのデザインはレスポンシブレイアウト、インタラクションの詳細、そして場合によってはビジュアルプログラム全体をも内包しています。開発者はコーディング環境を離れることなくFigmaのデザインコンテキストにアクセスできるため、デザインと開発間の情報共有や調整にかかる手間が軽減され、プロダクト開発における反復サイクルの効率化を支援します。

その結果、よりリアルなプロトタイプを実現し、手戻りが削減され、本質的な課題解決と差別化されたプロダクトの構築に多くの時間を費やすことが可能になります。プロダクト開発はコードから始まるか、デザインファイルから始まるか、あるいはAIへのプロンプトから始まるかにかかわらず、Figmaはすべてが集約される場所です。

この拡張により、既存のOpenAI Codex(https://openai.com/index/figma-partnership/)およびAnthropic Claude Code(https://www.figma.com/blog/introducing-claude-code-to-figma/)との連携にも対応範囲が広がります。GitHub CopilotユーザーはVS Code(https://github.blog/changelog/2026-03-06-figma-mcp-server-can-now-generate-design-layers-from-vs-code/)でこの機能を利用でき、Copilot CLIへの対応も近日公開予定です。リモートFigma MCPサーバーは、すべてのFigmaプランおよびシートでご利用いただけます。

Figmaは、デザインから開発に至るプロダクト開発プロセスをよりシームレスなものにし、チームがアイデアをより迅速かつスムーズに実現できるよう、引き続き取り組んでいきます。

Figma MCPサーバーの詳細については、こちらをご覧ください：：

https://developers.figma.com/docs/figma-mcp-server/

Figmaについて

Figmaは、チームが集まり、アイデアを世界最高のデジタルプロダクトや体験へと形にするための場所です。2012年の設立以来、Figmaは単なるデザインツールから進化を遂げ、アイデアの創出からプロダクトのリリースまでを一貫して支援する、接続性の高いAI搭載プラットフォームへと発展しました。

アイデアを考え、デザインし、構築し、リリースするあらゆるプロセスにおいて、Figmaはチームのコラボレーションをよりスムーズで効率的、そして楽しいものにします。

どんな工程においても、チーム全員が同じページを共有できる――それがFigmaの強みです。