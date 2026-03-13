工事不要、3ステップで自宅のお風呂がスパに早変わり。賃貸でも使える『後付けでお手軽銭湯気分「おうちジェットバス」』を発売

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『後付けでお手軽銭湯気分「おうちジェットバス」』を3月13日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


https://www.thanko.jp/view/item/000000004807?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004807









本製品は、工事不要で自宅の浴槽を本格的なジェットバスに変えられる後付けタイプのバスグッズです。


充電して吸盤で貼り付け、ボタンを押すだけの3ステップで、賃貸物件でも壁や風呂釜を傷つけることなく極上のスパ気分を味わえます。


パワフルな「高速モード」とリラックス用の「低速モード」の2種類を搭載し、バブルの量や水流の向きも自由に調整可能。


500mlペットボトルほどのコンパクトサイズかつコードレス仕様のため、一人暮らしの狭いお風呂でも場所を取らず、デスクワークや家事で疲れた体を心地よい水流で包み込みます。


IPX7の完全防水設計で、安心してお使いいただける設計です。


日々の入浴を極上のリラックスタイムにアップデートしたい。自宅で手軽に銭湯気分を味わいたい。


そんな方におすすめの『後付けでお手軽銭湯気分「おうちジェットバス」』です。



＜製品特長＞


◼︎吸盤で貼り付けるだけの工事不要


◼︎後付け設計で賃貸でも安心


◼︎パワフルな「高速」と、ゆったり癒える「低速」の2モード


◼︎バブルの量やノズルの向きを自分好みに調整。


◼︎超コンパクト＆コードレス


◼︎水中に沈めても安心なIPX7完全防水


◼︎フィルター清掃も手軽で、衛生的に使用可能。













＜仕様＞


・サイズ／幅70×奥行120×高さ235(mm)


・重量／約660g


・電源／内蔵バッテリー


・バッテリー充電／USB（5V 2.0A以上）


・バッテリー／リチウムイオンバッテリー 3.7V×4 2,600mAh


・消費電力／約30W


・充電時間／約5時間


・定格使用時間／10分


・モード／2種類（高速モード・低速モード）


・防水性能／IPX7


・ケーブル長／約800mm


・材質／ABS、シリコン


・セット内容／本体、充電ケーブル(USB Type-C to C)、日本語取扱説明書


・注意事項／※一回の使用は10分以内にしてください。


　　　　　　※水流により身体が温まりやすくなり、のぼせやすくなるためご注意ください。


　　　　　　※塩分、硫黄、酸性、強アルカリ性など、金属を腐食させる成分を含む入浴剤はご使用頂けません。


　　　　　　※濁り湯等、粒子により金属を摩耗させる成分を含む入浴剤はご使用頂けません。


　　　　　　※着色剤が含まれている入浴剤は本体に色移りする可能性があります。


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／2026/3/13


・型番/JAN／BBLE25HWH/4580060605613






後付けでお手軽銭湯気分「おうちジェットバス」


[販売価格] 8,980円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004807(https://www.thanko.jp/view/item/000000004807?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004807)




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部


〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗


〒101-002　東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB


TEL 03-5297-5783