集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」が、東京・池袋PARCOに出店!2026年3月27日(金)にグランドオープン!

ベネリック株式会社※JUMP SHOPオリジナルキャラクター ジャンタ 池袋Ver. イラスト

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)が経営する、集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP」は、池袋PARCO(所在地：東京都豊島区)に、新たに「JUMP SHOP池袋店」をオープンいたします。

■「JUMP SHOP池袋店」について

今春よりリニューアルを実施中の池袋PARCOにオープンする「JUMP SHOP池袋店」は、「楽しい、おもしろい、心地よい」をショップコンセプトに、『ONE PIECE』、『SAKAMOTO DAYS』、『アオのハコ』、『カグラバチ』、『魔男のイチ』など「週刊少年ジャンプ」の人気作品を中心とした原作商品をはじめとするキャラクターグッズがそろいます。店頭には『ONE PIECE』のルフィの立像のほか、東京ドームシティ店に展示していた『僕のヒーローアカデミア』の爆豪の銅像を設置いたします。

リニューアルオープンを記念して、池袋店限定商品として『ONE PIECE』の限定カラーのトートバッグと『HUNTER×HUNTER』のゴンをデザインしたダイカットステッカーが登場。その他『ONE PIECE』と『僕のヒーローアカデミア』の先行販売商品をご用意いたします。また、JUMP SHOPアプリのポイントで交換できる特典に、池袋店でしか交換できない『僕のヒーローアカデミア』の限定アクリルプラークミニが登場。さらに、オープン日の2026年3月27日(金)から3月29日(日)まで、JUMP SHOPアプリのポイントが2倍になるキャンペーンを実施いたします。

最新情報はJUMP SHOP公式X(https://x.com/jumpshoptokyo)よりお知らせいたします。新たな地に誕生する「JUMP SHOP池袋店」に、どうぞご期待ください。

■店舗概要

店舗名称：JUMP SHOP池袋店

所在地 ：池袋PARCO 本館B2F (東京都豊島区南池袋1-28-2)

営業時間：11：00～21：00 ※施設に準ずる

備 考 ：オープンの際、入場制限を行う場合がございます。入店方法に関する最新情報はJUMP SHOP公式X(https://x.com/jumpshoptokyo)よりご確認ください。

■JUMP SHOP池袋店限定販売商品※画像はイメージです

商品名：『ONE PIECE』トートバッグ ELBAPH(ブルーカラー／JUMP SHOP池袋店限定)

価 格：3,300円(税込)

備 考：JUMP SHOP池袋店限定の商品です。他のJUMP SHOP店舗およびオンラインでの販売はございません。

※画像はイメージです

商品名：『HUNTER×HUNTER』ダイカットステッカー IKEBUKURO(JUMP SHOP池袋店限定Ver．)

価 格：550円(税込)

備 考：JUMP SHOP池袋店限定の商品です。他のJUMP SHOP店舗およびオンラインでの販売はございません。

■JUMP SHOP池袋店先行販売商品※画像はイメージです

商品名：『ONE PIECE』トートバッグ ELBAPH

価 格：3,300円(税込)

※画像はイメージです

商品名：『ONE PIECE』効果音ポストカードコレクション 第4弾 (全15種／ランダム1種入り)

価 格：各550円(税込)

商品名：『僕のヒーローアカデミア』アートカードコレクション 第2弾(全12種／ランダム1種入り)

価 格：各660円(税込)

備 考：先行販売商品は、2026年5月22日(金)にJUMP SHOP各店にて販売予定です。

■リニューアルオープン記念!! JUMP SHOPアプリ特典にJUMP SHOP池袋店限定アクリルプラークミニが登場※画像はイメージです

JUMP SHOPアプリのポイントと交換できるアクリルプラークに、池袋店限定で『僕のヒーローアカデミア』デザインのアクリルプラークミニが登場します。通常(縦デザイン通常サイズ：W112mm×H174mm)よりもミニサイズ(W84mm×H110mm)で、1500ポイントでおひとつ交換が可能です。

交換対象期間：2026年3月27日(金)～2027年3月26日(金)

交換対象店舗：JUMP SHOP池袋店

備 考：アクリルプラークミニは、お申し込み後1～3か月後に店頭でお渡しいたします。郵送はできません。ノベルティの交換は、入場制限中でも可能です。店頭のスタッフにお申し付けください。

■JUMP SHOPについて

「週刊少年ジャンプ」などで連載中の人気作品を中心とした、「楽しい、おもしろい、心地よい」を追求する、集英社公認オフィシャルライセンスショップです。限定グッズの販売やイベント開催など、楽しいことが盛りだくさんのお店です。

※画像はJUMP SHOP渋谷店です。(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

JUMP SHOP 公式サイト：https://benelic.com/jumpshop/

JUMP SHOPオンライン：https://jumpshop-online.com/

JUMP SHOP X：https://x.com/jumpshoptokyo

JUMP SHOP Instagram：https://www.instagram.com/jump_shop_official/

JUMP SHOPアプリについて

JUMP SHOPアプリでは、JUMP SHOP最新情報のご案内はもちろん、全国の店舗と連携してポイントを貯められます。貯まったポイントに応じてJUMP SHOPアプリ限定のノベルティをプレゼント！

■アプリダウンロードURL

https://apple.co/3sxR9cv