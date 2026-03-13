将棋８大タイトル・第１１期叡王戦第２局　「アパリゾート佳水郷」にて３期連続開催決定！

アパホテル株式会社

アパホテル株式会社（本社：東京都港区赤坂、社長：元谷芙美子）が運営する温泉旅館「アパリゾート佳水郷」（石川県加賀市片山津温泉）は、株式会社不二家・公益社団法人日本将棋連盟が主催するタイトル戦「叡王戦（えいおうせん）」第２局の開催地に決定し、4月18日（土）に対局が行われます。第１1期叡王戦は、「伊藤匠叡王」に本戦トーナメントを勝ち抜いた棋士「斎藤慎太郎八段」が五番勝負で挑戦します。

アパホテル将棋特設サイト：https://www.apahotel.com/resort/eiousen/

伊藤匠叡王斎藤慎太郎八段

アパリゾート佳水郷は第９期から叡王戦のオフィシャルスポンサーとなりました。「アパリゾート佳水郷」は、将棋のタイトル戦の開催地として立候補しており、このたび、「叡王戦」第２局の対局会場に3期連続での開催が決定しました。「佳水郷」は全客室が柴山潟に面し、遠くは白山連峰を望むことができる加賀温泉郷・片山津温泉屈指の温泉宿です。アパリゾート佳水郷を将棋コンセプトの温泉旅館にすることで、アパグループとして将棋文化を発信し、将棋文化と温泉文化の継承に努めています。

■第１１期叡王戦五番勝負第２局

伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑戦する第１１期叡王戦五番勝負第２局が、4月18日（土）に石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷（加賀温泉郷 片山津温泉）」にて行われます。

＜前夜祭＞

［日 時］4月17日（金）18:00～（受付17:00～）［会 場］アパリゾート佳水郷

［参加費］着席ビュッフェ12,000円 ［募集期間］3/27(金)～4/12(日)※先着順での募集となります。

◎上記イベントに関する応募はこちら ※応募開始までお待ちくださいませ

https://www.shogi.or.jp/match/eiou/

＜大盤解説会＞

［日 時］4月18日（土）14:00～（受付13:00～）［会 場］アパリゾート佳水郷

［参加費］3,000円 ［募集期間］3/27(金)～4/12(日)※先着順での募集となります。

◎上記イベントに関する応募はこちら ※応募開始までお待ちくださいませ

https://www.shogi.or.jp/match/eiou/

＜前夜祭・大盤解説付き宿泊プラン＞

3月16日（月）～先着順で販売開始 https://www.apahotel.com/resort/kasuikyo/calendar/

■タイトル戦「叡王戦」について

叡王戦は、８つの将棋タイトル戦のうちの１つ。シードをのぞく全棋士で、段位別トーナメントの予選が行われ、段位別予選を勝ち抜いた棋士12名と、前期叡王戦ベスト４以上の棋士を加えた計16名で本戦トーナメントを実施。本戦トーナメントを勝ち上がった棋士が叡王との五番勝負挑戦者権を獲得します。2015年に一般棋戦として創設され、2017年（第3期）にタイトル戦に昇格した、最も新しいタイトル戦で、現在のタイトルホルダーは伊藤匠叡王。

■主催

・株式会社不二家 叡王戦特設サイト https://www.fujiya-peko.co.jp/eiou/

・公益社団法人日本将棋連盟 ホームページ https://www.shogi.or.jp/

■アパリゾート佳水郷について（https://www.apahotel.com/resort/kasuikyo/）

アパリゾート佳水郷（石川県加賀市潮津町イ72-1）は、2006年8月31日開業した、加賀片山津温泉の中央に広がる柴山潟湖畔に建ち、客室は全てレイクビューの温泉宿です。大浴場・露天風呂からは、名湖「柴山潟」や「白山連峰」を望める立地です。2024年4月には、第9期叡王戦五番勝負第2局開催を記念した「将棋モニュメント」をエントランスに設置し、将棋コーナーや客室「王将の間」「玉将の間」をリニューアル。2025年には枯山水や屋内庭園に石造りの将棋駒を並べ、将棋の駒/成駒が対になった和洋室のコネクトルーム「飛車/竜王の間」「角行/竜馬の間」「銀将/成銀の間」と将棋をコンセプトとした温泉旅館に生まれ変わりました。アクセスは、JR北陸本線・北陸新幹線「加賀温泉駅」から車で約10分（送迎バス有・要予約）小松空港から車で約20分、北陸自動車道「片山津I.C.」から車で約5分の立地です。

石造り将棋駒を配置した枯山水天然温泉露天風呂王将の間飛車竜王の間（和洋室コネクトルーム）

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,059ホテル・142,943 室(建築・設計中・海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5(頂上戦略)」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-820-e58818517ebb4e7aac02f50610c80b70.pdf

