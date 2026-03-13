【3/13より】【西日本で補助金爆増】補助金活用パートナーを募集開始します（三重/福井/愛媛/徳島/鳥取/福岡/沖縄など)【助成金なう】

株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




貴社の顧客提案の幅を広げながら、新たな収益機会にもつながる制度をご案内いたします。



▼補助金活用パートナー制度(顧客紹介でフィーをお支払い)


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php



▼商材拡販プラン(補助金を活用した貴社商材の販売支援)


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/kakuhanplan.php



最近、企業様からこのようなお声をいただくことがあります。


・顧客から補助金について相談されることがある


・補助金を使えば商材が売れそうだが詳しくない


・申請手続きが難しそうで踏み出せない



特に西日本エリア(三重/福井/愛媛/徳島/鳥取/福岡/沖縄など)では、


自治体独自の


・採択率が比較的高い


・使いやすい


補助金が多数公募されています。



こうした補助金を提案に活用できれば、


設備投資やDX導入などの案件で顧客の投資判断を後押しできるケースも増えています。



当社では、こうした補助金活用に関して


2つのご支援をご用意しています。


■補助金活用パートナー制度


補助金活用を検討している顧客をご紹介いただき、


顧客の補助金申請サポートなどを当社が実施します。


採択・契約につながった場合、紹介フィーをお支払いします。



▼補助金活用パートナーの登録はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php



※現在、以下エリアで活動されている方と優先的に提携させていただいております。


　三重県、滋賀県、奈良県、島根県


　山口県、佐賀県、長崎県、大分県


　宮崎県、沖縄県


■商材拡販プラン（有料）


補助金を活用して、貴社商材の販売を後押しする営業支援サービスです。



・補助金活用提案の整理


・営業資料 / チラシ作成


・商談サポート など



▼貴社顧客に刺さる補助金情報とは？【商材拡販プラン】


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/kakuhanplan.php



▼紹介動画はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/kakuhanplan_movie.php


〇2026年最新の補助金トレンド解説（無料セミナー）


https://joseikin-now.jp/?p=81375


西日本の注目案件（三重/福井/愛媛/徳島/鳥取/福岡/沖縄など）を解説しています。



☆お問合せはこちら


認定経営革新等支援機関


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：[info@joseikin-now.com]