今、小学生が夢中の学習まんが『つかめ！理科ダマン』のスペシャルイベントがイーアスつくばで開催！

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）が刊行する、日韓累計350万部超えの大人気学習まんが『つかめ！理科ダマン』シリーズのスペシャルイベントを、2026年3月20日（金・祝）に茨城県つくば市の北関東最大級ショッピングセンター「イーアスつくば」にて開催いたします。

イベントの詳細 :https://tsukuba.iias.jp/cms/iias/img/iias_event/0320_%E7%90%86%E7%A7%91%E3%83%80%E3%83%9E%E3%83%B3_%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88.pdf

前回『マガジンハウス博』で行われた実験ショーの様子。

本イベントでは、『理科ダマン』の主人公・シンがまんがを飛び出して登場！科学に興味津々な子どもたちと一緒に楽しみながら学べる体験型イベントです。

全2回開催の「わくわく実験ショー」は主人公・シンと博士が科学の不思議を体感できる科学実験ショーを行う、科学の街・つくばにふさわしい大規模イベント。昨年10月に『マガジンハウス博』で行われた実験ショーでは各回親子30組、各回約90名分のチケットが即完売し、大盛況に終わりました。（理科ダマンが大好きな子どもの歓声はこちら(https://x.com/rikadaman/status/1977270905849233773?s=20)のX投稿からご覧いただけます。）

そのほか「自由研究大作戦」イベントでは漫画に登場する科学の不思議を実際に体験できるワークショップなど、春休みの子どもたちの好奇心を刺激するコンテンツをお届けします。

今、最注目の科学スターのリアルイベントに子どもたちの熱狂間違いなし！どちらのイベントも各種取材・撮影をお待ちしております。

2月10日に結果が発表された『第5回 小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙』（NPO法人こどもの本総選挙事務局 主催）では、『つかめ！理科ダマン』１巻が第8位に選ばれました。小学校低学年から高学年まで幅広く支持を集め、科学を題材にした学習まんがでは最も高い順位を獲得しています。

イベント詳細

『第5回 小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙』で理科ダマンに投票してくれた小学生の声

開催日：3月20日（金・祝）（「わくわく実験ショー」「自由研究大作戦」いずれも同日です。）

場所 ：〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地 イーアスつくば 1F センターコート

■わくわく実験ショー

［概要］『つかめ！ 理科ダマン』の主人公で科学の天才・シンと、博士による科学実験ショーをお楽しみいただき、シンと一緒に写真撮影もできちゃうスペシャルイベントです。

［定員］1回あたり100席

［時間］１.13：00～ ２.15：00～（1ステージ1時間）

※参加無料

当日10：00よりセンターストリート東入口（東3）にて、各回100名、計200名分の整理券を配布いたします。※おひとりの代表者様につき最大4名様分の整理券をお渡しします。

■自由研究大作戦（ワークショップ）

［概要］『つかめ！ 理科ダマン』に出てくる不思議を体験できるスペシャルイベント！身近なギモンを実際に体験して楽しく！科学の仕組みを学ぼう！（※主人公・シンの登場はございません。）

［定員］1回あたり20組（1組最大2名）

［時間］１.11：00～ ２.11：30～ ３.12：00～ ４.12：30～ ５.13：00～ ６.13：30～ ７.14：00～ ８.14：30～ ９.15：00～ １０.15：30～

※参加無料

当日10：00よりセンターストリート東入口（東3）にて、各回20組、計200組分の整理券を配布いたします。

※画像はイメージです。 ※開催時間・場所・内容などを予告なく変更または中止する場合がございます。 ※イベント参加は親子同伴です。 ※各回、整理券でのご入場となります。 ※整理券は当日10:00よりセンターストリート東入口（東3）にて、「わくわく実験ショー」「自由研究大作戦」の整理券を配布いたします。 ※先着人数に達し次第、整理券の配布を終了させていただきます。あらかじめご了承ください。 ※ステージイベントについて整理券配布時、ご希望のお時間をスタッフへお伝えください。 ※ステージの動画撮影はご遠慮ください。 ※諸般の事情により時間・内容が変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

書誌情報

書名 ：つかめ！理科ダマン 1「科学のキホン」が身につく編

著者 ：シン・テフン（原作）ナ・スンフン（漫画）

発売日 ：2021年8月5日（木）

価格 ：1,300円（税込）

仕様 ：B5判変型並製

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3161-9

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3161/

書名 ：つかめ！理科ダマン 11 みんながロボットに夢中！編

著者 ：シン・テフン（原作）ナ・スンフン（漫画）

発売日 ：2026年3月19日（木）

価格 ：1,320円（税込）

仕様 ：B5判変型並製

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3375-0

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3375/



作者プロフィール

シン・テフン（原作） ナ・スンフン（漫画）

人を笑わせることが得意な作家とまんが家コンビ。本作は2009年からウェブコミックで連載スタートした。累計33億PVの爆発的人気を獲得。アニメ&ドラマ化もされ、アニメは「Tooniverse」（子ども向けケーブルチャンネル）で視聴率1位を記録。

