“新たなお茶時間を創造する“ブランド「plus KAMERIYA」誕生。

株式会社矢野テント

パティスリーブランド「本町カメリヤ」（株式会社矢野テント 本社 : 山口県山口市 /代表 : 秋本野歩）は、新たなブランド「plus KAMERIYA」（プリュス カメリヤ）を発表いたします。

「plus KAMERIYA」は - 異文化が融合することで作り上げられる、新たなお茶時間の創造 - をコンセプトにおき、「茶菓子」「茶葉」「茶器」からなるお茶時間のブランドです。

今回そのコンセプトの世界観を体現し、体験していただく場として、大内氏遺跡・凌雲時跡に「野点・茶会」を開催する運びとなりました。歴史と自然に包まれた凌雲寺跡の風景を背景に、季節のロールケーキや茶葉、茶器といったプロダクトの魅力と新たなお茶時間を体験していただけます。

コンセプト背景

多様性が当たり前となった現代において、私たちはあらためて「自分たちらしさとは何か」「日本らしさとは何か」を問い直しました。わたしたちは何のために存在し、何のためにお菓子を作っているのか。

その答えはもちろん一つではありませんでしたが、ひとつに、新しい時代のための新しい文化を創

りたいというものがありました。多様性のなかで生きるからこそ、その全てが交差し調和する新たな文

化＝新たなお茶時間の創造を試みたい。

そんな想いからコンセプトである「異文化が融合することで作り上げられる、新たなお茶時間の創造」は生まれました。この創造は「答え」というよりも多様性の中で私たちが提案する一つの「問い」のようなものだと思っています。そんな問いからまた対話が生まれ、このコンセプトをもとにplusKAMERIYAというブランドが育っていってくれることを願っています。

野点開催について｜凌雲寺跡という舞台

野点の舞台は、室町時代、大内氏の時代に建立された名刹・凌雲寺の跡地です。かつてこの地は、京

の文化や大陸文化が行き交い、山口が「西の京」と呼ばれた時代の精神文化の中心地でした。

現在は、豊かな自然に囲まれ、静けさと広がりを併せ持つ特別な空間として、時を超えた気配を今に伝えています。木々のざわめき、光の揺らぎ、風の通り道。自然と歴史が溶け合うこの場所での野点は、

「plus KAMERIYA」が目指す“お茶時間”を、五感の全てで体感いただけるひとときとなります。

なぜ「野点」なのか

野点は、単なるイベントではありません。「plus KAMERIYA」の思想をどのように伝え、どのように記憶に残すのか。その問いから導き出した最良のカタチです。

山口の象徴的な場所に空間を設え、この土地に流れる空気感をもそのまま取り入れる。その中で、茶道／煎茶道／バーテンダーの所作から織りなすお手前でお茶を点て、パティシエ自ら菓子を仕上げる。その空間のなかで流れる時間＝「新たなお茶時間」の体験こそが今回、提案するコンセプトを象徴的に体感していただける“場”だと考えます。

東洋で生まれ日本で昇華されたお茶文化、パティスリーの技術、日本のもてなし、そして山口の自然。それらがひとつの場で融合し提供されることで、「plus KAMERIYA」ならではのお茶時間が生まれます。

そして母体である（株）矢野テントがテント屋として培ってきた空間づくりの技術、地域の歴史と自然資源、そしてお茶時間の思想。それらを活かし融合させ、豊かさを感じていただける場として野点は必然の選択でした。

「plus KAMERIYA」が考える新たなお茶時間とは

「plus KAMERIYA」が考える新たなお茶時間とは、「茶菓子」「茶葉」「茶器」といったプロダクトのことではなく、お茶時間を通して、人と人、文化と文化、過去や現在や未来が、ひとつのテーブルの上で融合することで生まれる時間＝体験そのものだと考えています。

わたしたちが持つアイデンティティーを基盤に、異文化を取り入れ融合させ、また新たな文化へ昇華させていくことはもちろん、その中で、国や世代、背景の異なる人々が同じ時間を分かち合い、刺激を受けながら、また新たな価値観が生まれていく。

新たなお茶時間を通して、人と人が繋がり、そしてまた新たな未来に繋がっていく、そんな時間として機能してくれることを望んでいます。

今後の展開

野点でご紹介するプロダクトは、百貨店での期間限定の催事を皮切りに、福岡さらには世界への展開も視野に入れながら、「plus KAMERIYA」の世界観を国内外へ段階的に発信してまいります。

凌雲寺跡での野点体験は、その象徴的な第一歩となります。

野点体験会 開催概要

日時：2026年4月 5日（日） 午前の部 10:30 ~ , 午後の部 14:00 ~

6日（月） 午前の部 10:30 ~ , 午後の部 14:00 ~

場所： 大内氏遺跡・凌雲寺跡（山口県山口市）

※野点の為、悪天候の場合は場所が変更になる場合がございます。

内容：お茶と菓子のコース

・plus オリジナルブレンド茶などお茶５種

・季節のロールケーキなど茶菓子４種

・地元作家による茶器・プレートによる提供

・ブランドコンセプト説明

※ 完全招待制／要事前予約

▫️ 本件に関するお問い合わせ先

【 会社名 】株式会社 矢野テント

【 部署名 】飲食事業部 「 plus KAMERIYA 」

【 メールアドレス 】yanofoodbeve@gmail.com

【 電話番号 】083-941-5533

▫️plus KAMERIYA - web

https://pluskameriya.carrd.co/