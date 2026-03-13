AJ先行販売！『ダンジョン飯』 より、刺繍Tシャツをはじめ、ショルダーポーチ、エコバッグなど「歩き茸」の新作グッズが続々登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社


『ダンジョン飯』より、


刺繍Tシャツをはじめ、ショルダーポーチ、エコバッグなど、


「歩き茸」の新作グッズがCOSPA（コスパ）から登場。


さらに、「マルシル」のミニポーチなどもラインアップ。



これらの商品は2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催の


〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］で先行販売いたします。


『ダンジョン飯』先行販売情報


┗ https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/(https://www.cospa.com/cospa/special/animejapan/?utm_id=hrvsgnjs&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260312danjonmeshi)




また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。


発売日は＜2026年6月下旬＞予定です。


【COSPA（コスパ）】／『ダンジョン飯』商品情報はこちら


┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/02097/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/02097/mode/series?utm_id=up2nsn82&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260312danjonmeshi)




商品情報

■歩き茸 ワンポイント刺繍ポロシャツ


一般販売：2026年6月下旬


先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］


サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。


カラー：BLACK/GRAY


価格：4,400円（税込）



さりげない刺繍がアクセントに。


幅広いスタイリングに合わせやすい一枚。



■歩き茸 ワンポイント刺繍Tシャツ


一般販売：2026年6月下旬


先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］


サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。


カラー：BLACK/SAND KHAKI


価格：3,960円（税込）



さりげない刺繍がアクセントに。


タフで着心地の良い一枚。



■歩き茸 ミニショルダーポーチ



一般販売：2026年6月下旬


先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］


サイズ：（約）縦18cm 横12cm マチ7cm


カラー：SAND KHAKI


価格：4,180円（税込）



これ一つで身軽にお出掛け


多機能でタフな仕様



■歩き茸 エコバッグ



一般販売：2026年6月下旬


先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］


サイズ：（約）縦42cm/横38cm/マチ18cm(持ち手含まず)、収納時：（約）横15cm×縦13.5cm


カラー：NAVY


価格：2,200円（税込）



コンパクトにたためる歩き茸を商店風にデザインしたバッグ



■歩き茸 リールキーホルダー



一般販売：2026年6月下旬


先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］


サイズ：（約）縦8×横3.8×リールの長さ50cm


価格：1,650円（税込）



鍵やパスケースを付けられる伸縮自在の便利なツール！



■アクリルマグネット　全2種（歩き茸／マルシル）

歩き茸






一般販売：2026年6月下旬


先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］


サイズ：60mm程度


価格：各1,100円（税込）



冷蔵庫やスチール家具に。


歩き茸／マルシルで毎日の風景がちょっと楽しく。






・軽くて丈夫、汚れにも強いアクリル製。


・冷蔵庫やスチールラックなど磁石が付く場所なら、簡単に取り付けることができて便利です。



■カラビナ付きミニポーチ　全2種（歩き茸／マルシル）

歩き茸



マルシル


一般販売：2026年6月下旬


先行販売：2026年3月28日（土）・29日（日）〈AnimeJapan 2026〉コスパブース［東7ホール ブース番号：A-34］


サイズ：直径約7cm


価格：各1,320円（税込）



イヤホンなどの小物入れに最適!








・中身を取り出しやすい形状の手のひらサイズのポーチです。


・本体には、鞄やベルトループへの取り付けに便利なカラビナつき！


・ちょっとした小物入れとしてもオススメ。




【基本予約受付期間】～2026年4月5日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。



※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。


※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。


※COSPA(コスパ)通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。





(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会


----------------------------------------




発売元：株式会社コスパ


ブランド：COSPA(コスパ)


┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。


※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。



