【産経R&Dアンケート調査】WBC「Netflixで観た」29.4％　ラジオ再注目　視聴環境変化に賛否

産経新聞グループの調査会社、産経リサーチ＆データ（代表取締役社長・栗本洋）は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の観戦・視聴に関するインターネットアンケートを実施しました。今回の調査は、1次リーグC組終了後の3月10日から11日まで2,868人の回答を得ました。今大会のリアルタイム放送は、地上波（無料テレビ放送）がなく、Netflixによる独占配信とラジオ中継のみという異例の事態。視聴環境の変化がファンに与えた衝撃が明らかになりました。

■あなたはWBC1次ラウンド（プールC）の日本戦をリアルタイムで視聴しましたか？（複数回答）

■（Netflix利用の場合）Netflixの利用はどうしましたか？

■今大会は「Netflix独占配信で、地上波でのテレビ放送なし」という異例の形になりました。この点について、あなたの意見に最も近いものはどれですか？

※その他の自由回答（抜粋）

「年寄りから楽しみを奪うことになった。設定が難しくて手が出せない。」（70代・男性）

「Netflixは画質も良く解説も充実しているが、やはりお茶の間のテレビで家族と観たかった。」（50代・女性）

「NHKに高額な受信料を払っているのだから、公共放送の責任で放映すべきではないか。」（60代・男性）

「Netflixで全試合観られるのは利便性が高いが、野球界の未来を考えると地上波の露出は不可欠だと思う。」（20代・男性）

■準々決勝以降、活躍してほしい侍ジャパンの投手は誰ですか？（3名以内）

■準々決勝以降、活躍してほしい侍ジャパンの野手・指名打者は誰ですか？（3名以内）

■調査結果のポイント

・「WBC難民」が続出？ 全体の58.7％がリアルタイム視聴を断念。

・デジタル格差の鮮明化： 若年層のNetflix視聴は4割を超えるが、70代以上は2割にとどまる。

・ラジオ・radikoの再評価： 70代以上では、ラジオ聴取（14.8％）がNetflix視聴（21.6％）に迫る高い割合に。

・「地上波希望」はシニア層で約6割： 年齢が上がるほど「国民的行事は地上波で」という要望が顕著。

■コメント

産経リサーチ＆データ調査部長 高本仁司

「新たな視聴スタイルについて、若年層はビジネス判断として理解を示している面もあるが、年齢が上がるにつれて地上波での放送を求める意見が多い。浸透するまでに時間がかかるのではないか」

調査詳細・分析まとめ

1. リアルタイム視聴は一部に限定。過半数が「速報待ち」に

今回のWBCのリアルタイム中継が「Netflix独占配信」とラジオ中継であることを知っていた人は78.1%に上り、開幕前から大きな注目を集めていました。しかし、実際にリアルタイムで視聴した人は約4割にとどまり、58.7％は「リアルタイムでは見ていない（ニュースやSNSでの結果確認のみ）」と回答。地上波という「誰でもすぐに観られる」環境が失われたことで、多くのファンにとって観戦のハードルが大きく上がった実態が浮き彫りとなりました。

2. シニア層の受け皿となった「ラジオ」の存在感

視聴手段を世代別に見ると、非常に興味深い傾向が見られました。Netflixの利用が難しい層、あるいはテレビ放送がないことを受けた代替手段として、70代以上の層では「ラジオ・radiko」による音声での実況聴取が14.8%に達しました。これは同世代のNetflix視聴率（21.6%）に肉薄する数字であり、デジタル配信が主流となる中で、古くからの野球観戦スタイルである「ラジオ」が重要な役割を果たしています。

3. 若年層はビジネス判断に理解を示す一方、競技の将来を危惧

地上波放送がないことへの意見では、世代間で捉え方が分かれました。

29歳以下： 「放映権料高騰を考えれば、Netflix独占というビジネス判断は仕方ない」という理解が26.5%と全世代で最も高く、時代の流れを冷静に受け止めています。

70歳以上： 一方で、58.8%が「日本代表が戦うような大イベントは、誰もが観られる地上波で放送すべき」と強く要望。

また、29歳以下の層では「子供たちが偶然目にする機会が減り、将来の野球人気が下がりそうで心配（12.2%）」という回答がシニア層の約2倍となっており、若者ほど「無料放送がなくなることによる競技人口や人気への影響」を不安視していることがわかりました。

■調査名：WBC緊急アンケート

調査対象：有効回答 2,868人

調査期間：2026年3月10日～3月11日

調査方法：弊社サイト「くらするーむ」会員を対象としたインターネット調査

■回答者詳細

性別構成：男性：1,969人（68.7%） 女性：894人（31.2%） 無回答：5人（0.2%）

年代構成：20代まで：49人（1.7%）、30代：123人（4.3%） 、40代：257人（9.0%）、50代：603人（21.0%）、60代：1021人（35.6%）、70代：676人（23.6%） 、80代以上：139人（4.8%）

■産経リサーチ＆データについて

自社モニター組織「くらするーむ」を活用したインターネット調査のほか、自治体のまちづくり支援、企業の商品開発支援、生成AIの制作、企業の広報やPRプロモーションなど行うマーケティング会社です。URL : https://sankei-rd.co.jp/

