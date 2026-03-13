いなばペットフード　「冷凍ペットフード店舗検索マップ」の商品表示機能を改修

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、Googleマップ上でお使いいただける「冷凍ペットフード店舗検索マップ」の商品表示機能をアップデートいたしました。

これまで文字のみの表示だった店舗の取扱商品を写真でもご覧いただけるようになり、検索時の視認性がより高まりました。

「冷凍ペットフード店舗検索マップ」

商品検索地図 | いなばペットフード株式会社(https://map.inaba-petfood.co.jp/)

（いなばペットフード公式サイト内のブランドサイトからアクセスいただけます）

改修前改修後

■「冷凍ペットフード店舗検索マップ」の活用ポイント- 検索欄に地名や駅名を入力すれば、調べたいエリアの取扱店舗や各店舗の取扱商品を把握できる。- 商品名からの取扱店舗の絞り込みや、ブランド・アイテム・犬猫別の取扱店舗のチェックも可能。- 取扱店舗はGoogleマップ画面上にピンで表示。店舗ごとの営業時間や定休日もあわせてチェック可能（※情報量は店舗によって変わります）。

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)