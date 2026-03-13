自動車と高端製造が需要を牽引：ダイスチール市場は2032年74.95億ドルへ、2026～2032年CAGR3.4%の安定成長
ダイスチールの定義と品類構造：金型性能を決める基幹材料である
ダイスチールは、射出成形金型、ダイカスト金型、プレス金型などの金型・工具領域で用いられる工模具鋼であり、量産工程の品質と生産効率を下支えする基幹材料である。金型は「形状を作る道具」にとどまらず、工程の安定性と製品の再現性を左右する生産資産であり、その性能は素材選定に強く依存するため、ダイスチールは製造現場の競争力を静かに決める領域に位置づく。製品タイプでは合金工模具鋼が市場の中核品類として広範に適用され、高速工模具鋼は現時点で市場規模が相対的に小さい領域として位置づくが、精密加工の進展、工具の高度化、高端製造需要の引き上げを背景に、細分品類の中で最も顕著な伸びを示す方向とされ、製品ミックスの高度化を促す軸となる。
成長ドライバー：需要は自動車と高端製造の高度化に連動する
需要側の基調は、自動車と高端装備製造の安定成長により支えられる。自動車領域では、プレス金型・ダイカスト金型などの需要が継続し、軽量化、新能源車の浸透、金型の複雑化が進むことで、高性能ダイスチールへの要求が積み上がる。供給側では、中国市場において製造業基盤の大きさを背景に、製品品質・安定性・品類の完整度が継続的に改善し、構造高度化と輸入代替の進展が需要の質を変える要因となる。製品タイプ面では、合金工模具鋼の厚みが市場を支えつつ、高速工模具鋼の伸長が技術アップグレードの方向性を示す。
グローバル市場規模とトレンド：緩やかな拡大の本質は構造的アップグレードである
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ダイスチール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/693073/die-steel）によると、グローバル市場は2032年に74.95億米ドルへ拡大し、2026～2032年はCAGR3.4%という緩やかな成長で推移する見通しである。この成長は、製造業の温和な回復と自動車・高端装備製造の需要増を背景としつつも、単純な生産量の拡大より、品質・安定性・品類の充実を伴う構造的アップグレードが寄与する段階である点に特徴がある。下流では自動車が最大用途で、2025年に消費の36.84%を占め、2026～2032年に同用途のCAGRは3.96%と見込まれる。用途の重心が動きにくい一方で、要求性能の上方シフトが市場の中身を押し上げる構図である。
図. ダイスチール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344099/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344099/images/bodyimage2】
図. 世界のダイスチール市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争格局と地域構造：中程度の集中と地域別の需給重心が併存する
競争集中度は中程度であり、LP Informationのトップ企業研究センターによると、ダイスチールの世界的な主要製造業者にはVoestalpine、Swiss Steel Group、Tiangong International Company Limited、Daido Steel、Sanyo Special Steel、Dongbei Special Steel Group、SeAH CSS、SIJ Metal Ravne、Proterial（Hitachi Metals）、Pangang Groupなどが含まれる。トップティアはVoestalpine、Swiss Steel Group、Tiangong International Company Limitedが中心で、合計シェアは約32.19%とされ、第二ティア（Daido Steel、Dongbei Special Steel、Sanyo Special Steel、SIJ Metal Ravne、SeAH CSS、Proterial等）が合計約22.05%を占める構図である。地域別の消費では欧州が最大で2025年に31.03%、次いでChinaが25.90%、北米が23.45%である。中国は2020年17%から2025年21%へシェアを伸ばし、2032年に21.94億米ドル・28.85%へ拡大する見通しであり、需給重心の上昇が続く。
