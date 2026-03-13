PFASろ過市場は2033年までに38億6000万米ドルに達し、年平均成長率7.20%で成長する見込み
世界のPFASろ過市場は今後数年間で大幅な成長が見込まれており、2024年には市場規模が20億8,950万米ドルに達すると予測されています。予測によると、市場規模は2033年には推定38億5,556万米ドルに達し、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.20%で成長すると見込まれています。この成長は、パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物（PFAS）に関する環境への懸念の高まりと、効果的な除去ソリューションを提供するろ過技術の進歩によって推進されています。
PFASとその環境への影響について
「永遠の化学物質」として知られるPFASは、耐水性と耐油性を有することから、幅広い産業で使用されている人工化合物群です。しかし、その残留性と潜在的な毒性は、特に水源や環境への蓄積により、環境および公衆衛生に対する重大な懸念を引き起こしています。これらの化合物は、がん、肝障害、免疫機能障害など、様々な健康問題との関連が指摘されています。
世界中の政府、産業界、そして研究機関は、飲料水、産業廃水、そして汚染された土壌からPFASを除去するための現実的な解決策を見つけるための取り組みを強化しています。PFAS汚染への意識が高まるにつれ、これらの有害物質が生態系や人間の健康に及ぼす影響を軽減できる効果的なろ過システムへの需要が高まっています。
市場成長の主な要因
1. 環境規制の強化と健康への懸念
PFAS関連の健康問題の急増により、環境規制が強化され、産業界に対してその影響を軽減するよう求める国民の圧力が高まっています。北米、欧州、そしてアジア太平洋地域の政府は、水と土壌におけるPFASの監視、除去、そして浄化を義務付けており、ろ過システムの需要を促進しています。例えば、米国環境保護庁（EPA）は飲料水中のPFASに対して強制力のある制限値を設定し、ろ過ソリューションの市場成長を促しています。
2. ろ過方法における技術の進歩
PFASろ過市場において、新規および改良されたろ過技術の開発は極めて重要です。粒状活性炭（GAC）、逆浸透（RO）、陰イオン交換樹脂、高性能ろ過システムといった技術は、PFAS汚染物質の除去効率を高めるために最適化されています。これらの進歩により、PFASろ過はより費用対効果が高く、より広く利用できるようになり、産業用および公共用水処理施設における普及を促進しています。
3. PFASの産業用途の増加
PFASは、製造業、自動車産業、繊維産業、泡消火剤、食品包装など、様々な産業で広く使用されています。これらの化学物質の産業用途の増加は、汚染レベルの上昇に寄与しており、大量の汚染水および廃水を処理できる高度なろ過システムの必要性をさらに高めています。
PFASろ過市場における主要企業
● AECOM
● Cyclopure Inc.
● Clean Earth
● Veolia
● WSP
● Xylem
● TRC Companies Inc.
● ALTRA SANEXEN
● Calgon Carbon Corporation
● Clean Harbors
● Battelle Memorial Institute
● その他の主要企業
市場セグメンテーション概要：
技術別
● 水処理システム
● 水処理薬品
● その他のソリューション
処理場所別
● 原位置処理
● 原位置処理
